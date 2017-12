Microsoft o sebe tvrdí, že je nanič. Naj videá týždňa

Sme späť. Niektorí si ich ešte možno pamätáte, a teraz ich spúšťame znovu. Každú nedeľu najlepšie či najzábavnejšie virálne videá.

9. dec 2012 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Pes za volantom

Máte občas pocit, že ľudia sa na cestách sa správajú ako opice? Nechcime uraziť našich blízkych zvieracích príbuzných, možno sú to obyčajné psy.

video //www.youtube.com/embed/NQEVbPoYbus

Postupnosti

Už sme to videli tisíckrát - a o opakovaných vtipoch by sa dali písať knihy. Ale prečo si to z času načas nezopakovať? navyše, naposledy sme podobný výber robili v marci...

video //www.youtube.com/embed/M0jmSsQ5ptw

Internet Explorer

O Microsofte by sme vedeli povedať hocičo, ale že si tá firma dokáže vystreliť sama zo seba? Nuž, dokáže. A navyše sľubuje karaoke.

video //www.youtube.com/embed/lD9FAOPBiDk

Ilúzie

Neverte všetkému čo vidíte. A už vôbec neverte všetkému, čo vidíte kdesi na YouTube.

video //www.youtube.com/embed/tBNHPk-Lnkk

Bacha na výťahy

Ak ste nasledujúce video ešte nevideli, zrejme ste internet začali používať iba včera. Alebo ste prvý človek na svete, ktorý ho využíva konštruktívne. Každopádne - zažiť by sme to nechceli.