Ako vyzerajú najhnusnejšie torty? Naj na internete

Najdlhšia trampolína na svete, stolička z morských odpadkov aj šach z písmeniek. Náš prehľad najzaujímavejších vecí na webe.

8. dec 2012 o 10:00

Trampolína

Extrémy vďaka takmer neobmedzeným možnostiam, ktoré dokážu ľudia vytvoriť. Jedným z nich je táto 51-metrová trampolína. Pre festival v Rusku ju vyrobili estónsku architekti zo štúdia Salto. Projekt sa pokúša spochybniť koncept infraštruktúry zameranej len na funkčné a technické aspekty.

Šach

Zaujímavý nápad pre využitie typografie. Na vytvorení tohto setu bolo použité písmo Champion (Lightweight) od Hoefler Frere Jones. Písmená boli vyrezané laserom, pričom vyrobili len päťdesiat kusov šachu.

Silk

Ak by ste niekedy skúsili maľovanie na hodváb, zistili by ste, že je to je komplikovanejšia, ako sa zdá. Farby sa rôzne rozpíjajú a nie vždy sa vám podarí dosiahnuť efekt, aký ste pôvodne plánovali. Niečo podobné simuluje aj nasledujúce maľovanie. Vľavo dole si môžete zapnúť aj štvoritú symetriu alebo tento efekt úplne vypnúť.

Stolička z mora

Táto stolička je vyrobená z plastového odpadu, ktorý našli v mori. Nie sme si istí, či by ju niekto rád aj reálne používal, ale minimálne ako upozornenie na to, čo sa deje, to je skvelý nápad.

Projekcie

Universal Everything pripravili pre Hyundai vision hall v Južnej Kórei viaceré vizualizácie. Sú uchvacujúce. Pozrite si krátke zostrihy z troch.

Tortové ďasy

Tieto pre niekoho strašidelné, pre iných len strašné tvory nie sú cukrovinky - ako by sa zdalo na prvý pohľad. Ide o základ z polyuretánovej peny, na ktorú sú nanášané ďalšie vrstvy. Vytvoril ich Američan Scott Hove.

Gramophone

Thomas A. Edison predstavil svoj fonograf koncom 19. storočia. Dnes si môžete kúpiť takéto milé vylepšenie pre váš telefón. Vytvoril ho Matt Richmond.