SAV: Koniec sveta v roku 2012 nebude

Vedci z akadémie vied reagujú na konšpiračné teórie o konci sveta. Astronómovia tvrdia, že to je nezmysel.

7. dec 2012 o 12:45 (sav, tech)

BRATISLAVA. Stále častejšie sa medzi neinformovanou verejnosťou šíria fámy, že tento mesiac nastane koniec svete. Má to dokazovať údajný koniec kalendára Mayov, postavenie planét v jednej rovine či príchod náhleho prepólovania našej planéty. Tieto teórie sú nezmysel.

„Z astronomického hľadiska k žiadnej nezvyčajnej, či katastrofickej udalosti 21. decembra nedôjde," hovorí vo svojom stanovisku Astronomický ústav SAV.

Vedci tiež podrobne zdôvodňujú, prečo sú jednotlivé „predpovede" hlúposťou.

Koniec Mayského kalendára

Mayský kalendár nepredpovedá koniec sveta. Kalendáre existujú kvôli vedeniu záznamov o plynutí času, nie na predpovedanie budúcnosti. Aj v dnešnej dobe máme kalendáre (alebo predpovede zatmení Slnka) vypočítané len do určitej doby, ale to neznamená že potom bude koniec sveta. Navyše, rôzne skupiny bádateľov uvádzajú rôzne dátumy konca mayského kalendára.

Zrážka s planétou Nibiru, ktorá má byť päťkrá väčšia ako Zem

Ak by sme sa mali zraziť s planétou Nibiru päťkrát väčšou ako naša Zem už 21. decembra 2012 (ale aj v r. 2013) musela by už byť ľahko pozorovateľná a astronómovia by o nej vedeli.

Argumenty typu, že to vieme, ale to tajíme, sú síce pre nás lichotivé, ale nepravdivé - a to preto, že vedecká komunita je slobodná a je nepredstaviteľné, že by všade na svete vedci „poslúchali" niekoho, kto im zakazuje zverejňovať pravdu o svete okolo nás.

Navyše, planéta takej veľkosti by bola už viditeľná aj pre laickú verejnosť.

Postavenie planét v jednej priamke

Postavenie planét v jednej priamke na konci roku 2012 NEBUDE.

Postavenie Slnka, Zeme a mohutnej čiernej diery v strede našej Galaxie v jednej priamke.

Postavenie v jednej „priamke" Slnka, Zeme a čiernej diery v strede našej Galaxie sa odohráva každý rok v decembri a vyplýva z PRAVIDEĽNÉHO pohybu Zeme okolo Slnka. Koniec sveta dosiaľ nenastal.

Príťažlivé pôsobenie gigantickej čiernej diery zo stredu našej galaxie

Príťažlivé (gravitačné) pôsobenie na našu Zem od gigantickej čiernej diery zo stredu Galaxie je zanedbateľné, či je, alebo nie je v jednej „priamke" so Slnkom a Zemou. Príťažlivé pôsobenie rýchlo klesá v závislosti od vzdialenosti. To znamená, že na nás gravitačne pôsobia viac BLÍZKE menej hmotné telesá (Mesiac, Slnko) ako veľmi hmotné ale veľmi VZDIALENÉ telesá.

Čierna diera v strede Galaxie je veľmi hmotná ale je vzdialená približne 28-tisíc svetelných rokov. Na takú vzdialenosť pôsobí uvedená čierna diera na človeka podobnou príťažlivou silou ako hneď vedľa stojaci hmotný buldozér. (Tu treba poďakovať vzniknutej panike o konci sveta za to, že sa milióny ľudí dozvedeli vedecký fakt, že v strede našej Galaxie je vôbec nejaká čierna diera).

Nála zmena rotácie Zeme za niekoľko sekúnd či hodín a náhle prepólovanie magnetického poľa

K náhlej, samovoľnej zmene rotácie Zeme za niekoľko sekúnd či hodín nemôže z fyzikálneho hľadiska dôjsť - môže sa tak stať iba po zrážke s veľmi hmotným telesom, ale po takej katastrofe by pre nás asi už zmena rotácie Zeme nebola dôležitá. Zmena rotácie Zeme je nemožná, bráni tomu platnosť zákona zachovania momentu hybnosti.

Pre zjedodušenie: predstavte si na vode obrovskú loď (tanker), rotujúcu jedným smerom a skúste zmeniť jej rotáciu za pár sekúnd opačným smerom. Je to nemožné.

Náhla zmena rotácie Zeme sa nikdy nestala a nikdy nestane. Existujú pomalé presuny kontinentov trvajúce stovky miliónov rokov, ale to nemá nič spoločné s tvrdeniami o obrátení rotačných pólov. Mnoho katastrofických webových stránok uvádza tento nezmysel, v súvislosti s prepólovaním zemského magnetického poľa.

Tvrdia, že existuje vzťah medzi rotáciou Zeme a magnetickými pólmi Zeme, ktoré sa skutočne nepravidelne prehadzujú priemerne raz za 400-tisíc rokov. Takéto magnetické prepoľovanie však nespôsobilo žiadnu ujmu na živote na Zemi.

Magnetické prepólovanie podľa serióznych vedeckých výskumov je tak či tak v najbližších tisícročiach veľmi nepravdepodobné a už určite nie rýchlosťou prepólovania za niekoľko hodín či dní. Klamlivé sú tvrdenia, že magnetické prepólovanie príde veľmi skoro - v roku 2012 - a že spôsobí zmenu rotácie Zeme:

a) smer rotácie Zeme a polarita zemského magnetického poľa nie sú prepojené.

b) nie je žiadny dôvod očakávať zmenu magnetickej polarity v dohľadnej dobe

c) náhly posun smeru rotácie Zeme s katastrofálnymi následkami, je nemožný a nemá nič do činenia s galaktickým rovníkom alebo s niektorými ďalšími nezmyslami, ktoré sa objavujú na mnohých internetových stránkach.

Aleš Kučera, riaditeľ Astronomického ústavu SAV,

Drahomír Chochol, vedecký tajomník.