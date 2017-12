V smartfónoch je viac vírusov ako v počítačoch

Používatelia zanedbávajú bezpečnosť svojich mobilov. Sťahujú si do nich nepreverené aplikácie.

8. dec 2012 o 0:00 Milan Gigel

OXFORD, BRATISLAVA. Android je najohrozenejším operačným systémom. Každý desiaty smartfón s Androidom čelil v poslednom štvrťroku škodlivému kódu. Pri počítačoch hranica infikovania neprekročila 6 percent.

Na nový trend upozornila bezpečnostná firma Sophos, ktorá skúmala bezpečnostné riziká výpočtových platforiem. Odhalila, že na vine je nepozornosť a neskúsenosť používateľov samotných. Chýbajú im návyky, ktoré pri používaní počítača či notebooku považujú za samozrejmosť.

Vírusy sa do mobilov najčastejšie dostanú v neznámej, nepreverenej aplikácii, ktorú si používateľ stiahne dobrovoľne. Škodlivý kód využíva spoplatnené esemesky na to, aby zabezpečil pre útočníkov finančný postreh. Poškodený to zistí až na vyúčtovaní.

Celkovo sa za posledný štrvťrok predalo viac ako 181 miliónov zariadení s Androidom. S narastajúcim predajom možno v budúcom roku očakávať nárast bezpečnostných rizík tejto platformy.

Svojim mobilom používatelia nerozumejú a chýba im aj prehľad o aplikáciách. Ak sa stretnú pri bezplatnej aplikácii so zaujímavým názvom a náhľadmi, neváhajú si ju nainštalovať do telefónu. Aj za cenu sklamania z mizernej kvality.

Vo svete počítačov to tiež nebolo pred rokmi inak. Dnes je však éra webových služieb a aplikácie nikoho nezaujímajú. Ak máte antivírusový program a neklikáte na tlačidlá v podozrivých dialógových oknách, riziko infekcie je nízke.

Málokto je natoľko odvážny, aby do svojho príbytku prichýlil neznámeho človeka. Do svojho mobilu však nikto neváha stiahnuť čokoľvek. Bez ohľadu na svoje súkromie a peňaženku.

Upozornil na to magazín Technology Preview.