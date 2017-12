Čistá a lacná energia? Takú Slovensko nepotrebuje

Potrebuje Slovensko zelené pracovné miesta? A čisté životné prostredie?

6. dec 2012 o 16:16 Milan Drábik

Je to čudný paradox. Akoby naša krajina nepotrebovala zelené pracovné miesta či čisté životné prostredie. Ak by ich totiž potrebovala, naši vládni predstavitelia by zrejme neignorovali žiadosti až prosby o podporu pre inovatívne solárne technológie.

Súčasné energetické zdroje sa míňajú príliš rýchlo a o životnom prostredí snáď ani netreba písať. Je preto otázkou, či chceme odovzdať budúcim generáciám našu planétu v lepšom stave, ako sme ju prebrali od našich predkov.

Slovensko je súčasťou medzinárodných záväzkov na podporu zelených technológií. Ich nepodporenie, nezáujem o inovatívne technológie a environmentálne projekty by mohla byť fatálna strategická chyba, ktorá sa nebude dať napraviť.

Zväčšovať sa môže tlak na znižovanie emisií skleníkových plynov, ktorý môže rásť so zvyšujúcou sa teplotou a znečisťovaním životného prostredia. Rásť bude aj túžba po energetickej bezpečnosti či diverzifikácii a dôvodom bude neustále rastúca cena fosílnych palív.

Vo vyspelých krajinách to už dávno pochopili. Zelené technológie sú technológiami blízkej budúcnosti, a vďaka skúsenostiam Nemecka by sa mohlo aj Slovensko naučiť, ako ich využívať.

Napriek negatívnym skúsenostiam je príliš skoro strácať nádej. Že sa niekto nájde, niekto, kto pochopí, aká jedinečná a neopakovateľná príležitosť sa v tejto oblasti ponúka.

Zelené technológie predstavujú v dnešnom svete ekonomickú silu. Je zrejme priskoro špekulovať, či po priemyselnej, alebo informačnej revolúcii príde revolúcia energetická. Ale ak by prišla, môžeme si dovoliť ju prespať? A budeme sa iba nečinne prizerať?

Autor sa venuje amatérskemu výskumu solárnych technológií.