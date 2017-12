Casio postráži mobil hodinkami

Firma páruje svoje hodinky so smartfónmi od Apple. Upozornia vás, ak mobil zabudnete v bare na stole.

6. dec 2012 o 10:55 Milan Gigel

TOKIO, BRATISLAVA. Ohlásia prichádzajúci hovor, e-mail či esemesku bez ohľadu na to, či je mobil vo vrecku, na stole alebo v batožine. To všetko vďaka bluetooth modulu, ktorý vydrží bez nabíjania dva roky.

Priaznivci hodiniek zo série G-SHOCK si môžu vyskúšať to, čo ostatní výrobcovia ponúkajú už roky. Svoje nové náramkové hodinky môžu cez rozhranie Bluetooth 4.0 prepojiť s mobilom.

Na malej časti displeja sa im bude zobrazovať upozornenie na prichádzajúce hovory, esemesky či e-maily. Upozornenie a sprievodný text im odošle iPhone z aplikácie G-SHOCK+. Z hodiniek nemožno telefonovať, sú iba doplnkom zvonenia a vibrácii mobilu.

Praktické je vraj automatické nastavovanie času. Ak prechádzate časovými pásmami a váš mobil to zaregistruje, prezradí to aj vašim náramkovým hodinkám. Tie prispôsobia časový údaj na displeji skutočnosti.

Zaujať však môže aj vyhľadávacia funkcia. Ak sa mobil od hodiniek vzdiali viac ako je prijateľné, upozornia vás na to zvukovým signálom. Znamená to, že by ste svoj mobil už nemali zabudnúť v reštaurácii alebo v bare na stole.

Funguje to aj opačne. Ak mobil stratíte z dohľadu, môžete ho prezvoniť z hodiniek bez toho, aby ste na to museli využiť sieť mobilného operátora.

Nový model má označenie GB6900AA, rozumie si so smartfónmi iPhone 4S a 5. Na americkom trhu stoja 180 dolárov.

Upozornil na to magazín DigitalTrends.