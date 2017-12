Vďaka nálepke nájdete mobilom kľúče či peňaženku

Nálepky vo veľkosti mince obsahujú bluetooth vysielač, ktorý je možné stopovať s mobilom. Ak doma strácate veci, hľadajte ich na displeji mobilu.

5. dec 2012 o 9:58 Milan Gigel

SANTA CLARA, BRATISLAVA. Stick-N-Find sú nálepky americkej technologickej firmy pre zábudlivcov. Nalepíte ich na čokoľvek, aby ste ich pomocou mobilu vedeli neskôr vyhľadať. Označte si peňaženku, kľúče, elektronickú čítačku kníh či hoci aj korytnačku ktorá sa túla po byte.

Každý samolepiaci žetón obsahuje bluetooth vysielač a batériu, ktorá má dostatok kapacity na jeho celoročnú prevádzku. V opakovaných intervaloch vysiela identifikátor zariadenia, aby ho mohol smartfón spracovať.

Vyhľadávacia aplikácia je zatiaľ dostupná pre platformy Android a iOS. Mobil na vzdialenosť 30 metrov zachytí signál a zobrazí jeho intenzitu a identifikáciu na displeji. To pomôže zistiť či máte svoju drahocennosť hľadať v spálni pod kopou rozhádzaného oblečenia alebo v pracovni pod množstvom novín, papierov a dokumentov.

Aby bolo hľadanie jednoduchšie, žetóny ktoré sú v dosahu možno aktivovať aby sa ohlásili. Blikaním čí zvukovým signálom. Rovnako ako to robia iní výrobcovia už roky.

Je to hračka pre zábudlivcov a bordelárov. Má však aj funkciu elektronického strážnika. Ak sa signál sledovanej drahocennosti utlmí pod nastavenú hranicu, smartfón vás na to upozorní. Vďaka tomu by ste nemali zabudnúť kľúče v kancelárii na stole alebo prísť o svoju batožinu na vlakovej stanici.

Vývojársky tím SSI America s výrobou zatiaľ nezačal. Čaká kým od drobných investorov nazbiera kapitál na jej spustenie. Z očakávaných 72 tisíc dolárov má už takmer 60.

Informoval o tom britský DailyMail.