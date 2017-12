Na Marse objavili sľubnú chémiu

Vesmírne vozidlo Curiosity našlo na červenej planéte organiku. Uhlík si však možno priviezlo zo Zeme.

5. dec 2012 o 9:40 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Veľký pojazdný robot začne pomaly hýbať ramenom. Roboruka zariadenia s rozmermi bežného osobného auta, no neporovnateľne drahšieho, sa opatrne dotkne prašného povrchu suchej studenej planéty.

Nezavŕta sa príliš hlboko, niekoľkokrát naberie vrchnú vrstvičku pôdy v oblasti Rocknest a vloží ju do asi štyridsaťkilogramového prístroja, čo v sebe ukrýva schopnosti celého pozemského laboratória. Opakuje to, prístroj SAM sa snaží vyčistiť. A potom naberie poslednú vzorku - tú začne naozaj skúmať.

Takto sa na Marse odštartovali niektoré z prvých vedeckých krokov miliardovej misie Curiosity. Rover amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) preskúmal pôdu červenej planéty a priniesol výsledky: presne tie, o ktorých odborná i laická verejnosť špekuluje už niekoľko týždňov.

Vedci naozaj našli jednoduché organické zlúčeniny. Ale zatiaľ nevedia, či si zložky týchto zlúčenín omylom nepriviezli zo Zeme.

Vikingy a Curiosty

Fakty Čo našli? Zariadenie Sample analysis at Mars našlo viaceré chlórmetány. Chlór zrejme pochádza z perchlorátov, pôvod uhlíka je záhadou.

Nie je to po prvý raz. Keď v sedemdesiatych rokoch pristáli na našom planetárnom susedovi sondy Viking, vykonali podobný experiment. Nabrali pôdu, zahriali ju a analyzovali výpary, ktoré takto vznikli.

Našli jednoduché halogénderiváty, chlórmetány. Neskôr však inžinieri zistili, že tieto výsledky mohli vzniknúť aj vďaka kontaminovanému zariadeniu. Problém bol s chemikáliami, ktoré NASA použila na sterilizáciu sondy.

Pri Curiosity sa vedci tomuto problému vyhli. No výsledok zostal takmer rovnaký. Vozidlo a jeho prístroje znovu našli viaceré chlórmetány, organické zlúčeniny.

„Rover našiel tieto jednoduché organické zlúčeniny,“ hovorí pre magazín New Scientist John Grotzinger , šéf výskumu celej misie. „My len nevieme, či sú pôvodom z Marsu, alebo nie.“

Vozidlo totiž aj teraz nabralo pôdu, vložilo ju do prístroja a zahrialo. Potom spektrometre a chromatograf skúmali jednotlivé zložky. Zistili prítomnosť viacerých chlórmetánov, tie však boli až výsledkom reakcií. Neznamená to preto, že sú aj v pôde Marsu. Vedci dokonca ani nemôžu vylúčiť verziu, že si uhlík v týchto látkach priviezli so sebou.

„Musíme sa jednoducho ubezpečiť, že chlór aj metán sú z Marsu,“ zdôrazňuje počas tlačovej konferencie šéf prístroja SAM Paul Mahaffy.

Zastavíme šou?

Ak uhlík v prístrojoch nie je kontamináciou z našej vlastnej planéty, môže pochádzať z viacerých zdrojov. Tým najzaujímavejším sú veľké zložité organické molekuly ako aminokyseliny, ktoré by mohli predstavovať stopy po dávnom živote na červenej planéte.

Mohli to však byť aj organické molekuly, ktoré sa na planéty dostali vďaka asteroidom či kométam. A stále by to mohol byť aj uhlík z Marsu, no z anorganických zdrojov.

Vedci chcú teraz porovnať svoje dáta z pôdy so vzorkou, ktorú si Curiosity pre takéto prípady vezie z našej planéty. „Ak uvidíme rovnaké výsledky ako z Marsu, budeme musieť povedať: Zastavte šou, toto sú vecičky zo Zeme,“ dodáva pre New Scientist Mahaffy.

V skutočnosti je však Curiosity ešte iba na začiatku svojej misie a ďaleko od cieľa v perspektívnejších častiach krátera Gale. Vozidlo stále nevyskúšalo ani svoj vrták a odborníci dúfajú, že práve vo vnútri skál by mohli naraziť na oveľa zaujímavejšie veci, než na studenom, prašnom a nehostinnom povrchu Marsu.