Zavináč? Áno, názov znaku naozaj pochádza z rybích plátkov

Pred štyridiatimi rokmi sa zrodil znak, ktorý zásadne ovplyvnil elektronickú poštu.

6. dec 2012 o 0:00 Tomáš Čejka

Ray Tomlinson, programátor, ktorý vynašiel e-mail. Vďaka tomu sa dostal do internetovej siene slávy, čo síce nič neznamená, ale mnohí by tam chceli byť

Len málo Slovákov a Čechov si dnes pri slove zavináč predstaví úhľadný balíček z plátku ryby plnenej cibuľou a kapustou. Pritom práve toto jedlo inšpirovalo našich expertov pri hľadaní názvu pre znak, ktorý pred štyridsiatimi rokmi zásadne ovplyvnil elektronickú poštu.

Zavináč čiže znak oddeľujúci meno užívateľa od domény sa v tomto roku dožíva štyridsiatky. Niektoré pramene síce jeho zrod posúvajú do roku 1971, to však nie je také podstatné ako zmeny, ktoré spôsobil.

Najdôležitejšou bola asi tá, že elektronická komunikácia po vytvorení špeciálneho e-mailového programu, ktorý začlenil znak @ do adresy používateľov, doslova zľudovela a postupne sa stala bežnou súčasťou nielen pracovného, ale aj súkromného života.

Spočiatku totiž elektronickú poštu používal iba úzky okruh profesionálov, takže k identifikácii odoslaných a doručených správ stačilo meno počítača a poštového servera.

Historické zavináče

Zavináč ako znak nie je žiadnym holobriadkom. Podľa historických prameňov sa v klasickej latinčine udomácnil už v 6. storočí a bol symbolom pre ad (prekladá sa ako na, k, po).

Neskôr táto predložka prenikla do bežnej angličtiny, kde sa zmenila na at a používala sa v súvislosti s označením cien – at a price of (cena za kus).

Len pre zaujímavosť, v našich končinách sme sa v tomto smere inšpirovali francúzskym à.

Záznamy o používaní znaku @ pri obchodovaní predložila aj skupina talianskych vedcov. Podľa nich označoval jednotku hmotnosti, ktorou v časoch skorého stredoveku bola jedna amfora, čiže štandardizovaná odmerka na obilie, olej a podobný tovar.

O pokračovanie obchodnej kariéry znaku @ sa v 15. storočí postarali Španieli a Arabi, keď ho používali ako symbol pre hmotnostnú jednotku (asi 12,5 kg). Vyslovovali ju ako arroba a používala sa až do 19. storočia.

V tom čase vyvolali nadšenie prvé písacie stroje firmy Underwood a znak @ nemohol chýbať ani na ich klávesniciach.

Slovenský či český názov pre @ je inšpirovaný nakladanými kyslými rybami nazývanými „zavináče“

Ambiciózny mladík

Ktovie, aký by bol ďalší osud @, keby si ho na rozhraní 70. a 80. rokov minulého storočia nevšimol nadaný programátor Ray Tomlinson. Absolvent technickej univerzity zaujal aj počítačových mágov z IBM, kde stážoval. Zakotvil však vo firme Bolt, Beranek & Newman.

Ambiciózny tridsaťročný muž na seba upriamil pozornosť, keď vyhral konkurz na vytvorenie komunikačnej siete Arpanet, ktorá výskumníkom a vedcom umožnila užívať vymoženosti počítačovej techniky. Ray Tomlinson sa dnes nachádza medzi špičkou 150 inovátorov tejto sféry a patrí mu štvrté miesto v zozname.

Uznanie a desiatky ocenení mu patria právom, vytvorením a zavedením e-mailového programu spôsobil doslova revolúciu v komunikácii.

Spiaci psík

Symbol, ktorý u nás nazývame zavináčom, je napríklad pre Číňanov myškou. Keďže používajú znakové písmo, @ prijali s nadšením, a to až s takým, že mnohí by neváhali nazvať ním svoje dieťa.

Takéto návrhy úrady zatiaľ neschválili napriek argumentom, že symbol pripomína čínsky znak pre mám ťa rád.

Rovnako v ďalších krajinách má @ svoj špecifický názov. Taliani a Francúzi ho nazývajú slimáčik, pre Holanďanov je to opičí chvostík, Fíni v ňom zase vidia mačací chvostík.

Švédi mu prepožičali názov svojho obľúbeného zavinutého škoricového koláčika, ktorý u nás poznáme ako osie hniezdo. Maďari mu hovoria červík a u Rusov zvíťazilo nežné sabáčka čiže psík.

Náš ekvivalent pre @ je jedinečný. Rovnako ako rybací zavináč, ktorý je pre Slovákov a Čechov symbolom studenej večere a chuťoviek podávaných k vínu či pivu.