Intel musí ponúknuť úspornejšie čipy

Výrobcovia tabletov sú nespokojní s dostupnosťou čipov pre tablety s operačným systémom Windows 8. Trápi ich vysoká spotreba a malá výdrž batérií.

4. dec 2012 o 11:18 Milan Gigel

SANTA CLARA, BRATISLAVA. Intel musí ustáť tlak Microsoftu a výrobcov tabletov. Jeho čipy sú pre tablety s operačným systémom Windows 8 nevhodné. Majú vysokú spotrebu, čo má za následok slabú výdrž akumulátorov.

Firma sa preto rozhodla inovovať svoje čipy Ivy Bridge, ktoré používa Apple vo svojich Macbookoch Air a výrobcovia Ultrabookov s operačným systémom Windows vo svojich modeloch.

Kým v súčasnosti majú 17-wattovú spotrebu, v budúcnosti by mohla klesnúť o 40 percent na hraničných 10 wattov. To by mohla byť hranica prijateľná pre tablety s plnohodnotným desktopovým operačným systémom.

V súčasnosti vládnu svetu tabletov procesory s architektúrou ARM. Sú síce energeticky efektívne, chýba im však výkon. Beží na nich mobilný Android či odľahčený systém od Microsoftu s názvom Windows 8 RT. Tie sú však iba odľahčenou alternatívou k tomu, čo používame v stolových počítačoch.

Architektúra x86 je výkonná, procesory však majú pre mobilné použitie vysokú spotrebu. Je to dané ich komplikovanosťou. V minulosti pohorela firma HP, ktorá chcela na trh preraziť s tabletmi, teraz čelí Microsoft kritike so svojim pripravovaným tabletom Surface Pro.

Je iba na Inteli, ako uspeje v optimalizácii svojich čipov pre mobilné zariadenia. Inak by sa v priebehu rokov mohlo stať, že vývojári operačných systémov sa zamerajú viac na ARM architektúru a firma stratí svoje silné postavenie na trhu.

Práve mobilná platforma je v čase klesajúceho predaja PC budúcnosťou technologických firiem.

Informoval o tom magazín DigitalTrends.