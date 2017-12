Intel chce procesory pevne spojiť s počítačom

Nové procesory od Intelu budú pevnou súčasťou základných dosiek počítačov.

3. dec 2012 o 9:40 Milan Gigel

NEW DELHI, BRATISLAVA. Intel má nový plán. Nové procesory s kódovým označením „Broadwell“ už nebudú komponentom počítačových skladačiek. Stanú sa pevnou súčasťou základnej dosky bez možnosti ich výmeny.

Neoficiálne informácie sa začali šíriť po tom, čo Intel za zatvorenými dverami zorganizoval stretnutie s poprednými výrobcami počítačov. Správy ktoré sa šíria internetom zatiaľ nikto oficiálne nepotvrdil.

Pevný čip má priniesť lacnejšie a tenšie počítače

Procesory boli dlhé roky komponentom, ktorý bolo možné v počítači vymeniť rovnako jednoducho, ako operačnú pamäť či pevný disk.

Dávali spotrebiteľom možnosť zrýchliť svoj počítač bez toho, aby kupovali nový. Stačilo iba vymeniť procesor za novší, s rovnakým konektorom pre osadenie do základnej dosky.

Všetko sa však má zmeniť. Procesory v BGA puzdre budú napevno naspájkované na základnej doske, rovnako ako čipy riadiace periférie. To vraj umožní vyrábať lacnejšie, menšie a tenšie počítače. Mnohí spotrebitelia zmenu nepostrehnú.

Zmena však so sebou prinesie nepríjemné situácie. Ak vám zlyhá po záruke základná doska v počítači, pri výmene musíte zaplatiť aj za nový procesor.

Už nikdy nebudete môcť zvýšiť výkon nového počítača výmenou procesora a už nikdy nebudete môcť použiť procesor z odpísaného stroja v novom.

Nový obchodný model?

Viac hardvéru bude končiť v šrote a firmy budú otáčať väčší balík peňazí od spotrebiteľov. Zatiaľ nie je známe, ako zmeny postihnú výrobcov základných dosiek. Doposiaľ od Intelu kupovali iba čipy pre komunikáciu s perifériami a výrobcovia si do dosiek osadili procesor podľa vlastného uváženia.

Ak by prišla zmena, procesory by sa spájkovali na základnú dosku priamo pri jej výrobe. Čosi však naznačuje, že by sme sa mohli dočkať nového obchodného modelu zo strany Intelu.

Každý procesor bude môcť byť dodávaný so sériou zámkov, ktoré bude možné odomykať podľa potreby tak, ako sme mali už v minulosti možnosť vidieť. Koľko výkonu si zaplatíte, toľko vám ho výrobca čipov odomkne.

Len skládky elektronického odpadu sa budú plniť rýchlejšie. A možno práve o to technologickým gigantom ide. Kde niet spotrebiteľa, tam niet zisku.

Upozornil na to Sydney Morning Herald.