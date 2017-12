Sýria zrušila internet

ARS TECHNICA: Sýrsky režim sa rozhodol zablokovať internetovú komunikáciu v krajine. Úplný blackout dokázal udržať dva dni.

2. dec 2012 o 17:48 Tomáš Prokopčák, Tomáš Prokopčák

ARS TECHNICA: Internet je slobodné médiu. Teda, bol by, keby ho štáty nedokázali zrušiť. Aj keď to znie takmer šialene, vo štvrtok na obed sa o to pokúsila Sýria. Internetové spojenie sa v krajine obnovilo až cez víkend, keď z a do krajiny znovu začala prúdiť internetová komunikácia.

Režim Bašára Asada nepotreboval veľa. Sýrskym telekomunikáciám sa podarilo zmazať takzvané „routing tables“ a zablokovať internetovú komunikáciu v krajine – teda aj prichádzajúcu, aj odchádzajúcu. Dôvodom bolo „oslepiť“ druhú stranu v krvavej občianskej vojne.

Snáď len toľko k internetovej slobode.

