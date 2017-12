Slovákov ocenili za navigáciu pre nevidiacich

2. dec 2012 o 19:00 Adam Valček

Mladí konštruktéri a podnikatelia by pomáhali ľuďom. Aj takéto projekty ocenili na bratislavských StartupAwards.

BRATISLAVA. Nič nevidí. Pomáha si paličkou a opatrne postupuje vpred, zvyknutý na relatívne pomalý postup. Tento raz ho však chránia aj moderné technológie - ­špeciálny vibračný pás.

Tak si predstavujú budúcnosť pohybu zrakovo postihnutých ľudí štyria študenti košickej Technickej univerzity.

Už dva roky vyvíjajú navigáciu pre nevidiacich a ich projekt Mapz vyhral v kategórii spoločensky osožných projektov na prehliadke StartupAwards v Bratislave.

Navigácia od priateľa

Nápad nie je príliš zložitý. Potrebujete smartfón s navigačným systémom GPS, ktorý sleduje pohyb nevidiaceho. Tiež musí mať kameru, ktorá skúma prekážky a cez bluetooth komunikuje s vibračným pásom.

Všetko sa prenáša cez internet do tabletu alebo mobilu, takže nevidiaceho môže navigovať priateľ. Samotné vibrácie upozorňujú na smer a prekážky.

Študenti Michal Pristáš, Tomáš Staník, Marek Šuščák a Marek Tomáš založili Mapz ako školský projekt pod vedením Jaroslava Porubäna.

„Už nám dali aj ponuku, čo sa týka prenosu videa,“ povedal Staník po súťaži. „Všetko však závisí od investora.“

Mladí konštruktéri odhadujú, že výroba ich zariadenia by sa mohla zmestiť zhruba do sto eur. Za koľko sa dostane na pulty obchodov, závisí od investora.

Študenti novú navigáciu pritom majú komu ponúknuť, odhaduje sa totiž, že na svete je zhruba 285 miliónov zrakovo postihnutých ľudí a 39 miliónov z nich úplne nevidí.

S navigáciou pre nevidiacich neprišiel tím košickej Technickej univerzity prvý, no pred porotou upozornil na mínusy konkurentov. Jednému chýba mobilná asistencia, iný si zas nepodarí s video navigáciou.

Čip nájde choroby

Ľuďom by mohol pomáhať aj víťaz ďalšej z kategórií. Medzi vedeckými projektmi sa presadil systém, ktorý by raz mohol uľahčiť prácu lekárom.

Vytvoril ho Belgičan Vincent Touqet, ktorý ukázal, ako možno v krvi či moči nájsť baktérie.

V rámci projektu Aspace vyvinul zariadenia s relatívne lacnými výmennými biočipmi, čo dokážu rozpoznať prítomnosť a množstvo určitej baktérie. Túto informáciu pošlú inteligentným telefónom či tabletom, s ktorými by pracovali medicínski špecialisti.

„O rok by som to videl reálne,“ hovorí Touqet, kedy by sa mohli s Asapce stretnúť ľudia v praxi. Zariadenie by chcel ponúknuť nemocniciam, všetko však závisí od budúcich investorov.

„Možno sa v nejaký deň stane, že to kúpite v Tescu, ale tam dnes nie sme. Nemôžete totiž dávať lekársky názor, keď nie ste lekár,“ vysvetľuje Touqet.

Potrebuje odborníka

Aspace nedokáže rozoznať hocičo. Prístroj musí mať aspoň základné informácie o tom, čo má hľadať. „Náš stroj vie nájsť baktérie, keď vie, čo má hľadať. Keď nevieš čo hľadáš, potrebuješ lekára,“ vysvetľuje konštruktér dôvody, prečo bude Aspace určený najmä pre kliniky.