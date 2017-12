Obrovské žirafy ušli do mesta. Naj na internete

Holandsko miluje kvetinové vozy, chudobné deti hrajú futbal s hocičím a kajak sa dá poskladať do tašky. Náš výber najzaujímavejších vecí na internete.

1. dec 2012 o 0:00 Ivana Drobná

Famózne kvetinové vozy

Odkedy sme videli tieto fotografie, už máme latku na kvetinové sprievody položenú vyššie. To, čo sa podarilo vytvoriť pre kvetinový sprievod v Holandsku, je proste famózne.

MTV

Toto je jeden z vizuálov pre MTV European Music Awards, ktoré sa konali 11. novembra vo Frankfurte. Vytvorila ho spoločnosť Sehsucht Berlin GmbH & Co KG pre známu hudobnú televíziu. Pozrite si hlavný zostrih a making of.

Futbalové lopty

Deti u nás sa hádajú medzi sebou, kto má lepší mobil, kto ide na akú dovolenku a podobne. Deti v iných krajinách to majú inak. Jessica Hilltout nazbierala zábery futbalových lôpt, ktoré si urobili deti napríklad v Mozambiku.

Origami kajak

Oru Kayak je vcelku zaujímavým riešením, ako vytvoriť kompaktnú loď. Dá sa poskladať do veľkosti akejsi prerastenej aktovky a nosiť na pleci. Môže byť praktický v oblastiach s nízkou hladinou vody, kedy treba kajak často prenášať.

U dídžeja doma

Fotograf Christopher Woodcock prináša nie úplne bežný pohľad do sveta dídžejingu. Pohľad do toho, ako to u takého dídžeja vyzerá.

Ramsayho tlstá krava

Tak by sa dal preložiť názov reštaurácie Fat cow od jedného z najznámejších kuchárov na svete. Interiér vyzerá skvelo, nachádza sa v Los Angeles.

Pop up lego

Lego je naozaj asi tá najznámejšia a najpoužiteľnejšia skladačka na svete. Nadšenci z neho vytvorili model Tōdai-ji, budhistického chrámu v Japonsku. A nie je ani trochu obyčajný.