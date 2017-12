Na poslednú chvíľu? Kúpte pod stromček tech hračku

Nemusia to byť vždy tablety alebo notebooky. Technologického nadšenca môžete potešiť aj výrazne menším a lacnejším darčekom.

22. dec 2012 o 9:40 Matúš Paculík

Technologické drobnosti a príslušenstvo k počítačom či tabletom nevyberajte naslepo. Nad nevhodnou klávesnicou či zlou myšou víťazia už len klasické ponožky.

Klávesnica Logitech K310

Každá klávesnica začne skôr či neskôr priťahovať rôzne omrvinky a nečistoty. Ich vyklepávanie alebo vysávanie nie je úplne bezpečné a špeciálne čistiace prípravky niečo stoja. Logitech tento problém vyriešil a vytvoril klávesnicu, ktorú možno umývať vo vode. Pokojne ju hoďte do vedra s vodou, vydrží ponorenie do 30 centimetrov.

Na spodnej strane dokonca nájdete pripevnenú kefku na čistenie hrubšej špiny. Znaky sú do kláves vypálené laserom a ochránené vrstvou odolnou UV žiareniu. To zaručí trvácnosť aj po stovkách umytí. Samotná klávesnica má samostatné ploché tlačidlá. Pri písaní nie sú hlučné, netradičný je ich vyšší zdvih.

Cena: 33 eur

+ Umývateľná pod vodou, pekný dizajn

- Vyšší zdvih kláves

Reproduktor Creative Sound BlasterAxx SBX 20

Vyzerá ako nenápadný čierny stĺp, vnútri má viacsmerový reproduktor, zvukový čip a Bluetooth pre komunikáciu s mobilnými prístrojmi. Je určený primárne pre majiteľov smartfónov a tabletov so systémom od Google a Apple, ale bez problémov spolupracuje aj s klasickým počítačom alebo notebookom.

Zvuk vie nielen reprodukovať, ale vďaka duálnemu mikrofónu obslúži telefonické hovory či komunikáciu cez Skype. Výsledná kvalita zvuku je dobrá. Reproduktor si tu pomáha špeciálnym zvukovým čipom, ktorý vylepšuje priemernú kvalitu zvuku pri prenose cez Bluetooth.

Cena: 139 eur

+ Dizajn, dobrý zvuk

- Vyššia cena

Router Cisco Linksys EA6500

Nie je lacný, ponúka však vysokú rýchlosť a funkcie vhodné pre multimediálnu domácnosť. Ako jeden z prvý routerov podporuje nový štandard bezdrôtovej technológie s trojnásobne vyššou rýchlosťou na prijímanie a posielanie dát.

So šiestimi vstavanými anténami zabezpečí dosah aj vo väčšom dome. Vďaka vysokej prenosovej rýchlosti je vhodný pre domácnosti s viacerými notebookmi a Smart TV televízorom, ktorý využije rýchlosť pri prehrávaní filmov vo vysokej kvalite. Domácu sieť môžete pohodlne spravovať aj mimo domova, postačí vám k tomu počítač, prípadne smartfón so systémom Android alebo iOS. S cenou 170 eur je to jeden z najdrahších domácich routerov na trhu.

Cena: 170 eur

+ Vhodný pre multimédiá, ovládanie smartfónom

- Vyššia cena

Multimediálny prehrávač Xtreamer Prodigy

Prehrá akýkoľvek film, hudbu a zobrazí fotografie zo vstavaného disku, pamäťovej karty, externého zariadenia alebo sieťového úložiska. Podporuje množstvo formátov od klasických DivX filmov až po obrazy Blu-ray diskov vrátane stereoskopického 3D.

Na internet sa pripojí vďaka integrovanej wi-fi technológii. Má niekoľko vstavaných aplikácií na prezeranie webu či streamovanie hudby a videa. Majitelia televízorov bez Smart TV funkcie ocenia zabudovaný systém Android vo verzii 2.2, ktorý možno spustiť priamo z prostredia prehrávača. Xtreamer Prodigy má výkonný čip, ktorému ale stačí pasívne (úplne tiché) chladenie.

Cena: 135 eur

+ Prehrá všetko, vrátane 3D

- Staršia verzia Androidu

Čítačka kníh Nook GlowLight

Čítačkám elektronických kníh s elektronickým atramentom je vyčítaná potreba dodatočného osvetlenia pri čítaní v horších svetelných podmienkach. Niektorí výrobcovia dodávajú k svojim čítačkám za doplatok obal s integrovaným svetielkom, Barns&Noble ho integroval priamo do zariadenia.

Počas dňa ho netreba zapnúť, v noci sa s ním dá pohodlne čítať aj bez akéhokoľvek ďalšieho osvetlenia. Jedinou nevýhodou zariadenia je jeho vyššia cena. V zahraničí ho kúpite už za približne 100 eur, u nás si priplatíte ďalších 60.

Cena: 169 eur

+ Príjemné čítanie, podsvietenie

- Na Slovensku vyššia cena

Hráčska myš MadCatz Cyborg RAT 7

Vyzerá ako zo sci-fi filmu, v ktorom by sa v priebehu sekundy premenila na malý robot. Určená je primárne pre náročných hráčov počítačových hier. Im ponúka vysokú presnosť, programovateľné tlačidlá a úpravu váhy pomocou dodávaných závaží.

Špecialitou je možnosť zmeny veľkosti samotnej myši, navyše časť horného panelu je polohovateľná. Myš tak sadne do akejkoľvek ruky. Je vyrobená z ľahkých kovov a má niekoľko výmenných nadstavcov určených pre rôzne štýly hrania.

Cena: 113 eur

+ Futuristický vzhľad, množstvo funkcií

- Vyššia cena