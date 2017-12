3D tieto Vianoce stratil iskru. Ako si vybrať televízor?

Revolúcia v televízoroch sa tento rok nekoná. Konkurencia je vyrovnaná, ceny rozumné a vo výpredaji môžete uchytiť posledné kusy extrémne širokouhlých televízorov.

10. dec 2012 o 9:39 Matúš Paculík

3D stratilo dych

Bol to obrovský hit minulého roku, no dnes už dávno stratil svoju iskru a 3D nie je taký dôležitý pri výbere televízora. Stal sa určitým štandardom, ktorý by nemal chýbať v ani jednom lepšom televízore. V stereoskopickom 3D zobrazení zatiaľ naše televízie nevysielajú, na určité pokusy môžete naraziť na káblovke.

Najjednoduchším spôsobom, ako sa dostať k 3D obsahu, sú Blu-ray filmy, ktorých kópie sa vo veľkom množstve nachádzajú aj na internete. Tu je však potrebná ďalšia investícia v podobe Blu-ray prehrávača, mediaboxu, prípadne si treba vybudovať modernú domácu sieť s úložiskom filmov.

Pri televízoroch môžete naraziť na dva druhy 3D technológie – pasívnu a aktívnu. Prvá z nich sa nachádza pri lacnejších modeloch. Výsledný 3D efekt je oproti aktívnej o niečo horší, výhodu má vo výrazne nižšej cene okuliarov. Tie nemusia mať vlastnú batériu, a preto nezaťažia rozpočet ani väčšej rodiny.

3D našlo zaujímavé využitie v spojení s hernými konzolami. Po nasadení okuliarov zobrazuje každému z dvojice hráčov len jeho konkrétny obraz, čo je výrazne lepšie ako pôvodný systém rozdelenia obrazovky na dve časti.

Smart TV vás zabaví

S integrovanou wi-fi alebo sieťovým LAN konektorom si moderný televízor pripojíte do internetu veľmi jednoducho. Väčšinu stránok dokáže zobraziť bez problémov, problémom je jedine ovládanie pomocou základného diaľkového ovládača.

Niektorí výrobcovia to riešia pridaním plnohodnotnej klávesnice na jeho zadnú časť, iní ho rozšíria o ovládanie pohybom. K niektorým televízorom možno pripojiť klasickú bezdrôtovú klávesnicu či myš.

Výrobcovia zatiaľ nenašli jednu spoločnú reč a Smart TV aplikácie nie sú kompatibilné pre každú jednu značku. Najrozšírenejšiu platformu má Samsung, preraziť sa snaží Panasonic, ktorý ponúka aj veľmi pekne graficky spracované hry. Philips menšie množstvo aplikácií nahrádza úzkym prepojením so smartfónmi a tabletmi, do ktorých vie posielať práve pozeraný televízny program.

Pre staršie televízory možno dokúpiť Smart TV boxy, ktoré nestoja viac ako sto eur. Vedia všetko to, čo aj moderné televízory vrátane prehliadania webu, prezeraniu obrázkov a prehrávania filmov.

Samsung UE55ES8000S

Vynikajúci obraz a tenký bezrámový dizajn je v cenovej hladine nad 2000 eur očakávaný, netradičné možnosti ovládania hlasom a gestami určite nie. Na televízor nemusíte mieriť len diaľkovým ovládaním, ale mu môžete aj zakývať či sa mu prihovoriť. Vďaka integrovanej kamere zistí, kto sedí pred televízorom a umožní prihlásenie do osobných kont.

Pre televízor je dostupné množstvo hier a aplikácií, nájdete tu aj videá z tv.sme.sk. Pri tejto skupine zariadení je zobrazenie televízneho vysielania len jednou z mnohých funkcií a televízor je skôr multimediálnym prístrojom zvládajúcim interaktívnu zábavu.

Cena: 2399 eur

+ Špičkový obraz, dizajn, ovládanie hlasom a gestami

- Vysoká cena

Philips 47PFL6007K

Philips zostal stále jedinečný vďaka technológii Ambiligt, ktorá dotvára atmosféru s pomocou LED diód osvetľujúcich stenu za televízorom. Opticky tým zväčšuje uhlopriečku a menej zaťažuje zrak pri nočnom pozeraní.

Televízoru nechýba integrované wi-fi, pasívna 3D technológia a Smart TV, pre ktorú je dostupné menšie množstvo aplikácií a hier. Philips svoje televízory často vylepšuje novým softvérom. Naposledy im pridal možnosť zobrazenia práve pozeraného vysielania na tabletoch a smartfónoch od Applu. Kvalita obrazu je štandardne vysoká, ostrosť a plynulosť zabezpečuje technológia Pixel Precise HD.

Cena: 999 eur

+ Vynikajúci obraz, Ambilight

- Cena, málo aplikácií pre Smart TV

Panasonic TX-L42E5E

Bol dlhoročným zástancom plazmových televízorov, teraz sa prispôsobil trendu a ponúka veľmi zaujímavé LED televízory. Séria E5 je orientovaná na nízku cenu, pričom chce okrem veľmi dobrého obrazu ponúknuť aj internetové funkcie.

Pri sledovaní TV programu umožňuje na bočnej strane obrazovky zobraziť časovú os Twitteru alebo Facebooku. Prístup na web je samozrejmosťou, dostupných je množstvo aplikácií.

Multimediálny obsah možno prehrávať z domácej siete, vzhľadom na cenu však nečakajte podporu pre všetky možné HD formáty. Televízor má veľmi dobré pozorovacie uhly, v množstve špeciálnych funkcií na vylepšenie obrazu za prémiovými produktmi mierne zaostáva.

Cena: 499 eur

+ Veľmi dobrý obraz, cena, internetové funkcie

- Priemerný zvuk

Sharp LC32LE240EV

V cene do 300 eur ponúkajú výrobcovia väčšinou televízory s HD rozlíšením. Sharp má ako jeden z mála plné HD rozlíšenie. Kvalita obrazu je adekvátna cene, nedostatky sú viditeľné pri rýchlych a akčných scénach. Aplikácie a prístup na web pri tejto kategórii televízorov nečakajte.

Sharp zaujme možnosťou nahrávania na USB zariadenie, pričom tým podporuje aj funkciu pozastavenia aktuálneho vysielania. Z USB kľúča zobrazí fotografie, prehrá hudbu a poradí si aj s filmom, ale len v štandardnej kvalite.

Elektriny veľa nepotrebuje, výrobca uvádza spotrebu len 40 wattov. Digitálne k nemu pripojíte len dva zariadenia, stereoskopické 3D zobrazenie nepodporuje.

Cena: 299 eur

+ Nízka cena, Full HD rozlíšenie

- Priemerná odozva panela