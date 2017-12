Test: Porovnali sme dva najpredávanejšie tablety do vrecka

Sú malé, pekné, výkonné a nie veľmi drahé. Tablety od Apple a Google sú horúcim hitom pod tohtoročný vianočný stromček.

6. dec 2012 o 8:15 Matúš Paculík

Nie sú síce také lacné ako tablety od neznačkových čínskych výrobcov, na rozdiel od nich nepoľavujú v kvalite. Apple má svoj iPad mini, Google spolu s Asusom vytvoril Nexus 7.

Sedem palcov stačí

Vopcháte ich do vnútorného vrecka na saku, do kabelky a v pracovnej taške si ich ani nevšimnete. Aj keď sú menšie ako klasický iPad, zvládnu všetko to čo aj on. Navyše sa lepšie držia v jednej ruke pri prezeraní webu alebo čítaní kníh.

Oproti Nexusu je uhlopriečka iPadu mini väčšia len o necelý palec. Apple ani tu nepoužil širokouhlý formát, ktorý chýba len pri pozeraní filmov. Celková zobrazená plocha iPadu mini je o tretinu väčšia ako pri sedempalcových Android tabletoch.

Nexus stráca aj pre neustále sa zobrazujúci čierny pás s ovládacími prvkami a zbytočne veľkú lištu s otvorenými stránkami. Jemnosť zobrazenia textu je pri obidvoch tabletoch rovnaká, veľmi podobná je aj rýchlosť zobrazenia zložitých stránok.

Plast a kov

Google má tablet z plastu. Apple si za svoj pýta o stovku viac, ponúka za to o tri milimetre tenšie a zároveň ľahšie telo tvorené z pevného kovu. Časť s displejom na obidvoch tabletoch chráni odolné sklo Gorilla Glass. Vydržia aj menej šetrné zaobchádzanie, pád na tvrdú zem je nebezpečnejší pre plastový Nexus.

Pôvodný iPad a Nexus majú široké okraje, vďaka ktorým ich môžete lepšie držať v jednej ruke. Pri malom iPade s tenkými okrajmi sa nevyhnete palcu umiestnenom sčasti na kraji displeja.

Systém tento dotyk ignoruje a druhou rukou bez problémov možno ovládať zariadenie. Na porovnanie, klasický iPad a Nexus 7 tu namiesto posunu obraz zväčšujú.

Jadrá nie sú vždy dôležité

Google stavil na štvorjadrový čip od nVidie, Apple použil ich polovičný počet, overenú grafiku z iPadu 2 a oproti Nexusu má len polovičnú kapacitu operačnej pamäte.

Teoreticky nižší výkon iPadu je kompenzovaný kvalitným systémom a aplikáciami, ktoré nemusia brať ohľad na tisíce rôznych kombinácií hardvéru a verzií systému.

V počte aplikácií a hier sa sú obidve platformy podobné, Apple víťazí vďaka väčšiemu počtu platených hier a aplikácií, na ktorých tvorbe si dávajú vývojári viac záležať. Google má výhodu v tom, že viac platených hier z iOS je na Androide zadarmo, napríklad séria Angry Birds.

Za tri stovky aj s 3G

V základnej verzii má Apple tablet drahší o stovku. Google má v ponuke aj rovnako drahú verziu, ktorá navyše ponúka 32-gigabajtovú pamäť a 3G modul pre mobilný internet.

Apple svoj malý iPad ponúka v troch kapacitách, pričom za 64-gigabajtovú verziu zaplatíte vyše 500 eur. Dostupná bude aj 3G verzia, do budúcna sa ráta aj s lepším Retina displejom.

Apple iPad mini Google Nexus 7 Displej 7,9" IPS 7" IPS Rozlíšenie 1024×768 1280×800 Procesor Apple A5, 1 GHz Tegra 3, 1,2 GHz Operačná pamäť 512 MB 1 GB Úložný priestor 16, 32, 64 GB 16, 32 GB Systém iOS 6 Android 4.2 Rozmery 200×135×7,2 mm 199×120×10,5 mm Hmotnosť 312 g 340 g Cena od 329 eur od 229 eur

