Každý siedmy majiteľ smartfónu má aj tablet

Každý siedmy majiteľ smartfónu si v Európe kúpil aj tablet. Na špici rebríčka sú Briti.

28. nov 2012 o 11:00 Milan Gigel

RESTON, BRATISLAVA. Používatelia smartfónov nie sú úplne spokojní s veľkosťou ich displejov. Každý siedmy si do svojej výbavy kupuje aj tablet.

Odhalil to prieskum agentúry comScore, ktorá monitorovala európsky trh od júla do septembra tohto roku.

Z výskumu vyplynulo, že tablet si zakúpilo 15,5 percenta európskych používateľov smartfónov. To je v porovnaní s 9,3 percentami z minulého roku podstatne viac. Pomohli klesajúce ceny a inovácie výrobcov.

Nedávny prieskum odhalil, že čaro tabletov spočíva v možnosti hrania hier a sledovania videí, ktorým sa tabletoví používatelia venujú viac, ako tí čo pracujú so smartfónom.

Nad európskym priemerom stojí na špici rebríčka Veľká Británia so 17,7 percentami a Španielsko so 26,9. Nemci sú so svojimi 12,8 percentami pod priemerom. Aké sú čísla pre Slovensko a Čechy správa neuvádza.

Možnosti trhu s tabletmi stále neboli vyčerpané a analytici očakávajú ďalší rast. Tablety úplne zvalcovali trh s netbookmi a postupne ukrajujú z výdavkov, ktoré spotrebitelia robia pri nákupe ostatných druhov mobilných zariadení.

Informoval o tom comScore na svojom webe.