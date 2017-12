Google chystá dotykový Chromebook

Najjednoduchšie notebooky s operačným systémom od Google dostanú komfortnejšie ovládanie.

28. nov 2012 o 8:50 Milan Gigel

MENLO PARK, BRATISLAVA. Google v tichosti chystá nové Chromebooky. Zaujať majú dotykovým ovládaním, ktorým chce firma nadviazať na úspechy Androidu, tabletov a smartfónov.

Podľa denníka China Times mu pri tom pomôže výrobca notebookov Compal, ktorý získal kontrakt na 20 miliónov kusov. Pobeží na nich jednoduchý on-line operačný systém, v ktorom Google povýšil internetový prehliadač nadovšetko.

Doteraz sa Chromebooky tešia minimálne rovnakej popularite, ako netbooky pri ich vstupe na trh.

Aj keď sú Chromebooky symbolom nízkej ceny a skromnej výbavy, dotykový displej môže byť odpoveďou na iniciatívy Microsoftu a Intelu, ktorí by radi videli dotykové displeje v notebookoch s novým operačným systémom Windows 8. To sa však premietne do ceny zariadení.

Ceny súčasných Chromebookov sa pohybujú v rozpätí od 200 do 450 dolárov, čím si získavajú hlavne študentov. Dotykové ovládanie by mohlo zjednodušiť prácu s multimédiami a priniesť hoci aj nový dizajn, ktorý by umožnil konvertovať Chromebook na tablet.

Informoval o tom server PCMag.