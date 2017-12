France Télécom vystupuje z nemeckej spoločnosti MobilCom

Paríž/Büdelsdorf 13. septembra (TASR) - Nemecký MobilCom stojí pred bezprostredným koncom. Podľa údajov šéfa spoločnosti France Télécom Michela Bona ohlásil vysoko zadlžený francúzsky telekomunikačný gigant vystúpenie z MobilComu. France Télécom vlastní 28,5-% podiel v spoločnosti a je jediným veriteľom nemeckého podniku s viac než 5 000 zamestnancami.

M. Bon ohlásil v Paríži svoje odstúpenie, no až do vymenovania svojho nástupcu bude koncern naďalej viesť. M. Bon, pod ktorého vedením prebehol vstup do MobilComu, bol od roku 1995 na čele spoločnosti.

Pred zasadnutím vyhlásil predseda predstavenstva MobilComu Thorsten Grenz, že v prípade vystúpenia France Télécom musí podnik v priebehu niekoľkých dní ohlásiť insolventnosť.

Pred rozhodnutím sa v Paríži rokovalo viac než štyri hodiny 21 členov správnej rady o dlhoch koncernu a budúcnosti účasti v MobilCome. France Télécom vykázal v prvom polroku rekordnú stratu 12,2 miliardy EUR. Podľa údajov spoločnosti sa hodnota dlhov zvýšila koncom júna na 69,7 miliardy EUR.

Nádej niekdajšej hviezdy na novom trhu Frankfurtskej burzy tak skončila. T. Grenz až do konca žiadal o ďalšiu finančnú podporu od France Télécom a označil to za bezrizikové riešenie pre francúzskeho akcionára. "Ešte stále som optimistický, že MobilCom bude pokračovať ďalej. S bianko šekom od Francúzov však tiež nepočítal. Potrebné sú však ďalšie peniaze, aby mohol MobilCom pokračovať v projekte UMTS.

Viac ako 1 000 zamestnancov MobilComu demonštrovalo vo štvrtok pred centrálou spoločnosti o udržanie svojho zamestnania.

(1 EUR = 43,052 SKK)

