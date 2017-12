Trieda budúcnosti nemá papier

Briti vedú projekt, kde deti učia pomocou multidotykových zariadení v laviciach.

25. nov 2012 o 16:39 Tomáš Vasilko

LONDÝN, BRATISLAVA. Na prvý pohľad to vyzerá ako školská trieda zo sci­fi seriálu Star Trek. Nemajú tam čiernu tabuľu a kriedu, deti nepotrebujú zošity ani klasické perá.

Učia sa interaktívne cez dotykové prístroje zabudované priamo v laviciach. Rovnako na dotyk poslúcha aj tabuľa, pri ktorej stojí učiteľ.

IT revolúcia prenikla už do rôznych sfér ľudskej činnosti, no aj v západných školách sa často učí ako pred päťdesiatimi rokmi. Výskumníci z anglickej univerzity v Durhame sa však pustili do projektu, ktorý má ukázať, ako sa asi môžu učiť deti v budúcnosti.

Vytvorili systém multidotykových lavíc. V každej sedia tri či štyri deti. Lavice sú navzájom softvérovo prepojené, deti môžu spolupracovať, ale aj pracovať individuálne. Všetko môže sledovať učiteľ.

„Náš cieľ je povzbudiť vyššiu úroveň zapojenia, keď sa znalosť nezískava len pasívnym počúvaním, ale spoluprácou a riešením problémov,“ povedala pre Reuters Liz Burdová z tímu.

Lepšie výsledky ako s papierom

Fakty SynergyNet Projekt spustili pred tromi rokmi výskumníci z univerzity v anglickom Durhame.

Zapojilo sa doň 12 škôl, viac ako 400 žiakov od 8 do 10 rokov.

Deti sa učia pomocou multidotykových lavíc.

Projekt s názvom SynergyNet funguje už tri roky a zapojilo sa doň 400 osem­ až desaťročných britských školákov.

Najnovšie urobili test, v ktorom vyšlo, že v matematike sa zlepšilo štyridsaťpäť percent detí používajúcich tieto smartboardy. U detí, ktoré používali len papier a pero, to bolo len šestnásť percent.

Deti v „triedach budúcnosti“ sa zlepšili najmä v matematickej flexibilite – vedia pri riešení matematických úloh vyberať z viacerých možností riešenia.

Základom systému je multidotyková lavica, pri ktorej pracuje viac detí naraz. Môžu používať dotyk prstov aj špeciálne pero.

Spoluprácou k poznaniu

„Veríme, že keď si raz používatelia zvyknú na multidotykovú funkčnosť, jendodotykové prístroje im budú pripadať zastarané ako písacie stroje,“ píše sa na internetovej stránke projektu.

Dodávajú, že dotykové učenie je vhodné pre mladšie deti, ktoré majú problém používať myš. Práve možnosť pracovať naraz na jednom displeji umožňuje deťom okrem individuálnej vyúčby aj spolupracovať na úlohe, pomáhať si, inšpirovať sa.

„Naše lavice pomáhajú študentom spolupracovať efektívnejšie. To sa nedeje, keď píšu iba na papier,“ hovorí pre Reuters výskumníčka Liz Burdová.

Multidotykové lavice sú navzájom poprepájané, informácie z nich idú aj priamo učiteľke. Tá môže zasiahnuť, keď vidí, že má niekto problém pri riešení úlohy.

Užívajú si to

„Deti si skutočne užívajú učiť sa matematiku týmto spôsobom a sú vždy sklamané, keď sa musia lavice vypnúť,“ dodala pre ScienceDaily výskumníčka Emma Mercierová.

Do tohto projektu sa zatiaľ zapojili triedy v dvanástich britských školách. Vzhľadom na cenu tohto systému sa neočakáva, že sa čoskoro rozšíri do všetkých tried v Británii či iných krajín na Západe.

Výskumníci však hovoria, že náklady im za tri roky projektu výrazne klesli, takisto vychytali aj muchy systému.