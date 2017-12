Ultrakonzervatívcov zavesili dolu hlavou. Naj na internete

Ako to vyzerá, keď ultraortodoxní cvičia jógu? Ale aj tváre premietané na stromy či plátno z vody. Pozrite si náš výber najzaujímavejších vecí na internete.

23. nov 2012 o 19:14

Nože pre vraha

Nože ako pre hlavného hrdinu seriálu Dexter. Steakové nože navrhol Američan Dean Pollock. Vyrobené sú v Gerber Legendary Blades z Portlandu.

Rozprávkové

Nielen pre deti sú určené krásne ilustrácie Alexandry Ball z Anglicka. Vznikli zmiešaním tradičných a digitálnych techník a majú veľmi príjemnú a svojskú farebnosť.

Stromy s tvárami

Clement Briend je parížsky fotograf, čo študoval premietanie na rôzne povrchy, ktorých výsledky si fotil. V projekte „Kambodžské stromy“ premietal na koruny stromov ich duchov a božstvá.

Jóga pre ortodoxných

V Izraeli existuje jedno zvláštne miesto. Je to miesto, škola, ktorá vyučuje jógu pre ultraortodoxných, kde sú oddelené triedy pre mužov, ženy a deti. Fotografie od Michala Fattala z nej sú proste trochu iné, ako by ste na školu jógy čakali.

Fotí nielen tváre

Niekedy si len tak preklikávate rôzne stránky a narazíte na fotografiu, ktorá vás zaujme. A tak sme sa dostali k portfóliu fotografa, ktorý si hovorí Noor.

Legendárny nábytok

Meno Herman Miller ste už asi počuli, no možno si ho neviete s niečím spojiť. Je to meno muža, po ktorom je pomenovaná továreň na výrobu nábytku. Ak by vás zaujímal celý príbeh, pozrite si ich webovú stránku. Preslávili sa predovšetkým vďaka stoličke Eames lounge chair, ktorá sa vyrába už od roku 1956. Pozrite si viac z ich výroby.

Geometrická fontána

Technológia premietania na vodnú stenu je známa už dlhšiu dobu. Vodu ako médium pre zobrazovanie využil i Max Hattler.

PS: Ako taký retro bonus tohto článku by sme vám radi ukázali staršie práce štúdia Tokyoplastic. Pre lepšiu ilustráciu dodávame, že ide o videá z roku 2007.