Záhadný ostrov, ktorý ukazuje na mape aj Google, nejestvuje

Pevninu v Tichomorí má na svojich mapách aj Google. Neexistuje.

22. nov 2012 o 16:42 Matúš Krčmárik

BRATISLAVA. Tichomorský ostrov Sandy sa nachádza na polceste medzi Austráliou a francúzskou Novou Kaledóniou. Aspoň tak to ukazujú viaceré mapy, aj tie od Googlu.

Vedkyni Marii Setonovej z univerzity v Sydney sa to nepozdávalo.

„Chceli sme to preskúmať, pretože navigačné mapy ukazujú more hlboké 1400 metrov,“ povedala pre AFP. „Je to na Google Earth aj na iných mapách, ale keď sme tam prišli, nebol tam žiadny ostrov.“

Ako sa ostrov dostal na mapy, Setonová nevie, ale chce to zistiť. Mal by byť v územných vodách Francúzska, ale francúzske vládne mapy ho nezobrazujú.

Niektorí autori máp na ne pridávajú neexistujúce ulice, aby vedeli rozoznať plagiáty, ale pri morských mapách sa to nestáva. Klesla by ich dôveryhodnosť.

Google cez svojho hovorcu odkázal, že pri tvorbe máp hovoria s viacerými úradmi. „Svet je stále sa meniace miesto a držať krok s týmito zmenami je nekonečná úloha,“ uviedol internetový gigant.

Zrejme šlo len o ľudský omyl, ktorý potom ďalší kartografi zopakovali. Kým v minulosti sa bádatelia snažili objaviť nové ostrovy, tímu okolo Setonovej sa podaril opak.