Samsung spustí výrobu ohybných displejov

Už na budúci rok sa k výrobcom zariadení dostanú ohybné displeje, ktoré môžu zmeniť elektroniku.

22. nov 2012 o 11:30 Milan Gigel

SEOUL, BRATISLAVA. Ohybné displeje, ktoré možno zrolovať či zohnúť bez poškodenia, sľubujú výrobcovia už roky. Samsung však ohlásil, že jeho technológia dospela. Ohybné OLED displeje ponúkne výrobcom elektroniky už na budúci rok.

To by mohlo úplne zmeniť dizajn vreckovej elektroniky, ktorú každodenne používame. Predstavte si GPS navigátor ktorý zložíte ako mapu, elektronickú čítačku kníh z ktorej vyrolujete veľký displej alebo mobil ktorý zrolujete do rúrky.

OLED displeje podsvietenie nepotrebujú, pretože svetlo vzniká priamo v zobrazovacích bodoch. Tie je možné umiestniť na substrát z tenkého ohybného plastu. Výzvou je zabezpečiť, aby sa pri opakovanom prehýbaní nepoškodil a zobrazovanie fungovalo na celej ploche aj po rokoch používania.

Samsung, ktorý je popredným výrobcom mobilných displejov vidí v novej technológii budúcnosť. Tenké plastové OLED displeje by mohli priniesť tenšie smartfóny s nižšou hmotnosťou. Aj bez toho, aby sa prehýbali.

