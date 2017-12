Súkromníci chcú letieť na Mesiac

Hľadať vodu. To by mali robiť súkromné automatické vozidlá na našej prirodzenej družici.

19. nov 2012 o 17:01 Tomáš Prokopčák

HOUSTON, BRATISLAVA. Malé vozidielko sa lenivo plazí sivým, prašným povrchom. Drobný robot, čo pomaly križuje povrch našej prirodzenej družice a snaží sa naraziť na vodu.

Automatický rover, ktorý nevytvorila žiadna vládna vesmírna agentúra, ale tímy súkromných spoločností. A súkromná spoločnosť ho vyniesla na Mesiac.

Na prvý pohľad vyzerá takáto predstava nereálne. No už o tri roky by sa mohla stať skutočnosťou. Viaceré súkromné firmy totiž experimentujú s malými automatickými vozidlami, ktoré by sa mohli čoskoro pohybovať po Mesiaci či neskôr po Marse.

Jedna z nich, Astrobotic už dokonca podpísala kontrakt na let na nášho vesmírneho suseda. Iný súkromník, spoločnosť SpaceX by mala vozidlo vyniesť v októbri v roku 2015.

Vodná horúčka

Pre budúcnosť vesmírnych expedícií je kľúčová voda. Slúžiť totiž môže nielen na pitie, ale dajú sa z nej získať aj kyslík na dýchanie či palivo pre vesmírne lode.

Problémom donedávna bolo, že vodu na Mesiaci žiadne misie Apollo nenašli. To sa v posledných rokoch zmenilo a niekoľko sond narazilo na mesačnom povrchu na ľad.

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) preto už hovorí o budúcej „vodnej horúčke“. „Je to ako zlatá horúčka, ktorá viedla k osídleniu Kalifornie,“ zdôrazňuje pre Phys.org fyzik z NASA Phil Metzger. „Len táto je o vode.“

Odborníci zdôrazňujú, že výsledkom môžu byť aj nové, relatívne lacné technológie, ktoré umožnia súkromným spoločnostiam skúmať vesmír. Prípadne neskôr ťažiť nerastné suroviny.

Milióny od Googlu

Najďalej je zrejme firma Astrobotic. Práve ona by chcela už o tri roky dostať svoje automatické vozidlá na Mesiac. Už testuje robot, čo dokáže preskúmať dávne lávové tunely, ale aj iný, ktorý by stopoval ľad.

Ak by sa jej to podarilo, zároveň by od spoločnosti Google získala desiatky miliónov dolárov. Tá chce oceniť prvú súkromnú spoločnosť, ktorej sa s robotom podarí pristáť na Mesiaci, prejsť pol kilometra a poslať odtiaľ snímky.

„Krásou vyslania robota je, že nepotrebuje spiatočný lístok,“ dodáva prezident Astrobotic John Thornton. „Až raz budeme vedieť, kde je voda a v akej je forme, môžeme vyvinúť systémy na jej spracovanie. Voda je jednoducho kritickou surovinou.“