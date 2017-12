Do budovania jednotného informačného systému samosprávy je zapojených 260 obcí

Bratislava 12. septembra (TASR) - Budovanie jednotného informačného systému samosprávy a s tým súvisiaca rekvalifikácia nezamestnaných na expertov informačných ...

12. sep 2002 o 19:18 © TASR 2002

Bratislava 12. septembra (TASR) - Budovanie jednotného informačného systému samosprávy a s tým súvisiaca rekvalifikácia nezamestnaných na expertov informačných technológií je výsledkom spolupráce medzi Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a spoločnosťou ISOMI.

Akcionárom spoločnosti je 22 regionálnych združení z celkových 57. Do projektu informatizácie je zapojených 260 miest a obcí. V spolupráci s národnými úradmi práce sa podarilo rekvalifikovať 100 nezamestnaných na špecialistov informačných systémov, ktorí by koncom októbra mali začať obsluhovať web-stránky jednotlivých samospráv. V priebehu piatich rokov by malo byť vyškolených takmer 3000 odborníkov, do projektu by sa mala zapojiť väčšina z vyše 2800 miest a obcí.

Internetizácia samosprávy sa týka predovšetkým zabezpečenia základného softvéru a tvorby web-stránok. Používateľ internetu sa prostredníctvom nich dozvie o demografických a geografických osobitostiach danej oblasti, získa prehľad o voľných pracovných miestach či možnostiach podnikania vo vybranom regióne. Vznikne tak komplexná databáza informácií z oblasti ekonomiky, kultúry a školstva. Súčasťou internetizácie samosprávy je aj softvérové spracovanie informácii o presune kompetencií. Starostovia a primátori tak budú mať možnosť podrobne sa oboznámiť s informáciami, ktoré sa týkajú presunu kompetencií.

Podľa vyjadrenia predsedu sekcie informatizácie ZMOS-u Štefana Zachariáša informatizácia samosprávy nadväzuje na štátne projekty Politika informatizácie spoločnosti a Akčný plán e-Europe plus. Zachariáš je presvedčený, že servis zvýši nielen informovanosť občanov daného regiónu, ale aj kvalitu rozhodovacích procesov samospráv. Upozornil na to, že presun kompetencií je nevyhnutné podporiť informačnými technológiami.

*ms som