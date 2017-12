Z Google môže byť mobilný operátor bez vlastnej siete

Rokovania o partnerstve s telekomunikačnou firmou Dish sú na začiatku a nemusia dopadnúť úspešne.

16. nov 2012 o 23:00 Adam Valček

MENLO PARK. Google už nechce zákazníkom ponúkať len webové služby či smartfóny a tablety, cez ktoré ich môžu využívať. Wall Street Journal (WSJ) tvrdí, že kalifornská firma najnovšie rokuje s americkým satelitným operátorom Dish o partnerstve.

Dish už nemá byť len satelitným operátorom, ale pracuje aj na vlastnej mobilnej siete, ktorá by bola ideálna pre rýchly internet. Americké úrady by mohli firme odklepnúť prevádzku špeciálnej siete, ktorá by konkurovala 4G sieťam operátorov Verizon a AT&T.

WSJ upozornil, že rokovania medzi firmami sú len na začiatku. Nakoniec z nich nemusí byť nič, povedal pre denník nemenovaný zdroj. Navyše, Google má byť len jednou z mnohých firiem, s ktorými satelitný operátor rokuje o novej mobilnej sieti.

Z Google by vďaka partnerstvu bol virtuálny mobilný operátor. Služby by poskytoval pod svojou značkou a určoval by si vlastné ceny, no v cudzej mobilnej sieti.

S predajom dátového pripojenia už Google experimentuje, v dvoch amerických mestách stavia vlastnú optickú sieť. Za 70 dolárov mesačne ponúka neobmedzený internet s rýchlosťou gigabit za sekundu, za ďalších 50 dolárov pridá aj káblovku.

Na správu Wall Street Journal upozornil web engadget.com.