Brusel chce cez web predávať staré stíhačky či tanky

Aukčný web má fungovať už o pár mesiacov. Opotrebované zbrane a techniku by cezeň mohla predávať aj Severoatlantická aliancia.

16. nov 2012 o 22:21 Adam Valček

BRUSEL. Európska komisia chce zriadiť elektronické trhovisko, kde budú môcť členské štáty Európskej únie predávať alebo vymieňať prebytočné tanky, obrnené transportéri, stíhačky či zbrane.

Aukčný web eQuip má Brusel spustiť už o pár mesiacov, prezradil agentúre Reuters nemenovaný euroúradník.

Zo začiatku má byť na webe len vojenská technika európskych armád, neskôr možno pribudne ponuka nadbytočného vybavenia z misií Severoatlantickej aliancie (NATO).

„Očakávame, že z Afganistanu sa vráti naspäť technika, ktorá bude nadbytočná,“ vysvetlil pre Reuters nemenovaný euroúradník.

Z misií sa má v najbližších rokoch vrátiť asi 200-tisíc kusov armádnych vozidiel a kontajnerov s vojenským materiálom.

Nový aukčný web má byť cestou, ako by mohli európske vlády, ktoré škrtajú výdavky na armádu, získať peniaze na jej financovanie.

To, že by sa nový web mohol uchytiť, dokazujú aj niektoré nedávne obchody so zbraňami. Napríklad Veľká Británia sa vlani vzdala 72 opotrebovaných stíhačiek Harier, americké námorníctvo ich podľa Reuters kúpilo za 180 miliónov dolárov na náhradné diely.

Rumunsko zas nedávno ohlásilo kúpu opotrebovaných stíhačiek F-16 z Portugalska.