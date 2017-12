Recenzia: Assassin’s Creed III má príliš veľa chýb

Posledný assassin nás sklamal. Má príbeh, má charizmu, má obrovský svet. Ale aj množstvo technických nedostatkov.

16. nov 2012 o 13:55 Tomáš Prokopčák

Assassin’s Creed III (Ubisoft), verzia pre Xbox Páči sa nám: charizma, obrovský otvorený a dýchajúci svet, desiatky hodín príbehu a vedľajších misí, námorné bitky Nepáči sa nám: ovládanie súbojov, technické problémy Hodnotenie: 7,5

Predstavte si, že v takomto svete žijete. Vo svete, v ktorom už stáročia vedú svoju vojnu sekty templárov a assassinov. Vo svete, kde sa jedni obhajujú poriadkom a racionalitou, druhí absolútnou ľudskou slobodou. Vo svete, kde sa menia prostriedky, ale cieľ zostáva rovnaký.

Do toho si primyslite akýchsi záhadných predkov a ich technológie, hroziaci zánik rozumného života na planéte – a máte jeden z najväčších príbehov súčasného univerza videohier. Príbeh, ktorý nás už zaviedol do blízkovýchodného stredoveku, renesančného Talianska či Istanbulu, a ktorý sa teraz vybral do revolučnej Ameriky počas jej boja za nezávislosť.

Kľúčová otázka tak znie: bol to dobrý nápad? A má hráčom herná séria Assassin’s Creed ešte čo ponúknuť?

video //www.youtube.com/embed/32U_KOUuQ74

Obrovský otvorený svet

Nech už v tomto texte odznie čokoľvek, vždy platilo jedno: assassinovia mali charizmu. Mali atmosféru, zaujímavý príbeh – a aj keď sérii občas vyčítali niektoré fakt hlúpe dialógy či nelogické momenty, dokonca aj relatívnu historickú nepresnosť, ich tvorcovia dokázali vytvoriť funkčný svet, ktorý sa vám nielen plietol pod nohy, ale ktorý dýchal.

Vy ste tak mali chuť plniť vedľajšie úlohy, naháňať sa za kódexmi, zbierať zástavky či pierka. Jednoducho, chceli ste ho preskúmať čo možno najviac.

To platí aj v aktuálnom prípade. Ohromný, rozsiahly svet stále stoji za to potulovanie sa. Jeden zásadný rozdiel však nájdete: aj keď preskakovať zo stromu na strom má svoje čaro, renesancia to nie je.

Taliansko (a príslušný svet) rozdrobený na konflikty mestských štátov je čosi, čo musí fungovať samo osebe. Má svoje postavy známe aj tým, ktorí sú inak historickí analfabeti.

A je zrejme priemernému európskemu hráčovi bližšie, než akési vyhadzovanie čaju kdesi v budúcich Spojených štátoch, ktoré môže baviť nanajvýš tak Američanov. Reči o boji za slobodu a ľudské práva zase rozosmejú tých, ktorí niečo tušia o histórii a skutočných dobových motiváciách.

V prípade videohry však nič z tohto nie je dôležité. Dôležité je to banálne: ako vás hra baví a ako sa hra hrá. A v tomto prípade musíme bohužiaľ konštatovať, že v prípade Assassin’s Creed to už bolo lepšie.

Horšie ovládanie

Tvorcovia čiastočne zlepšili grafiku hry, občas dokonca máte chuť len tak zastať a pozerať sa. Lenže týchto okamihov zase nie je až tak veľa a dnešné videohry, dokonca aj na konzolách s obmedzeným výkonom sú niekde inde. Na takom Xboxe stačí vidieť napríklad nové Halo.

Neznamená to, že AC 3 by bola škaredá hra. Ale nie je ani vyslovene pekné, ani milá. Napriek tomu však dokáže strhnúť.

To však neplatí v prípade ovládania. Bolo by dobré spýtať sa tvorcov z Ubisoftu, čo za čudesný nápad bolo meniť ovládanie, ktoré predtým fungovalo.

Ono, naoko sa zdá, že tvorcovia ho zjednodušili a prispôsobili aj menej skúseným hráčom (ehm...).

V skutočnosti však vytvorili frustrujúci zmätok, ktorý irituje o to viac, ak ste hrali predchádzajúce časti a viete, že to kedysi fungovalo podstatne lepšie.

Ak komplexný súbojový systém zrazu v princípe zúžite len na obranu a útok, zo súbojov vám ostane iba torzo. Nudné a nepríjemné torzo.

Toto je teda prvá z dvoch veľkých chýb, ktoré tretí (dobre, vieme, že nie je tretí) assassin v sebe nesie.

Celé zabugované

Podobne veľkým problémom sú technické chyby. Že sa postavy vás alebo vojakov pri vašom prenasledovaní zasekávajú na rímsach, sa zrejme dá prežiť.

Prežiť sa dá aj to, že vaša postava niekedy jednoducho nedokáže vykonať požadovaný krok – pretože sa zrejme systém rozhodol, že to nepôjde. Napríklad vtedy, ak ste zavesení pod svojou obeťou, ale „popravu“ vykonať nemožno.

Oveľa väčším problémom sú okamihy, keď celá hra zamrzne. Pri AA titule by sme predpokladali aspoň takú odladenosť, aby sa čosi podobné nestávalo.

Dvakrát sme dokonca museli reštartovať celú konzolu, pretože AC 3 sa rozhodla zaseknúť niekde pri načítavaní novej oblasti.

V konečnom dôsledku môžu byť tieto problémy len drobnosťami. Nový assassin má dobrý príbeh so zaujímavými zvratmi, jeho výzor neuráža, vo svete amerických kolónií dokážete stráviť desiatky hodín a stále máte čo robiť. Herné mechanizmy v princípe fungujú, otvorený svet má charizmu, zábavné sú námorné misie (na rozdiel od obchodu).

Ale nie, toto nie je najlepší diel celej série – a to sa považujeme za jej fanúšikov. Má svoje úplne zbytočné chyby a nedoladené problémy. Aby nevzniklo nedorzumenie: AC 3 je dobrá hra. Nie je však úplne vynikajúca.

Takže my sa nabudúce radšej vrátime do Benátok alebo Florencie.