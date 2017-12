Ľudí ovládali elektrinou. Naj na internete

Chcete vidieť, ako vyzerá nekonečno? A keď ľudí ovláda elektrina? Pozrite si náš pravidelný prehľad najzaujímavejších vecí na internete.

17. nov 2012 o 0:00 Ivana Drobná

Wired video

Niekoho znechutí, niekto sa na ňom smeje, iní len nechápu. Videoklip FaltyDL, producenta zo známej „stajne“ Ninjatune. Vznikol pôsobením elektrických stimulov na časti ľudských tiel . O klip sa postaral Daito Manabe.

Zrkadlenie

Páčia sa nám mnohé objekty. Predovšetkým tie, s ktorými sa dá hrať – a s touto inštaláciou by ste mohli ľahko dostať závrat. Ide o zrkadliacu miestnosť vytvárajúcu „nekonečno“ násobením odrazu. Autorom je Thilo Frank a oficiálny názov diela je The Phoenix is closer. Mimochodom, o tomto umelcovi asi nepočujeme poslednýkrát, jeho práce sú famózne.

Zauzlovaná lampa

Jednoduchý a čistý dizajn dáva lampe Small knot pendant lamp od Vitamin neopakovateľné čaro. Dostupná je vo viacerých farbách. Ako názov napovedá, ústredným motívom je uzol, ktorý je zasadený do sklenenej časti.

Red

Z niektorých reklám behá mráz po chrbte. Nie zo strachu, ale vtedy, ak vás príbeh doslova vtiahne do deja. Jedna z reklám na známy alkohol. Proste úžasná.

Na kravaty

Nielen na cesty, ale aj na bežné uskladnenie. Riešenie pre problém zvaný kravata.