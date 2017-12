Vesmírny Kepler dokončil riadnu misiu

Kozmický detektív pokračuje v práci aj po splnení svojich úloh. NASA mu dala ďalšie štyri roky.

15. nov 2012 o 17:38 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Poznáme ich stovky. Cudzie svety, planéty, ktoré krúžia okolo svojich ďalekých hviezd. Telesá, čo vytvárajú celé planetárne systémy, sústavy, ktoré z nášho pohľadu vyzerajú zvláštne až exoticky. Slnečnú sústavu ani nemusia pripomínať.

Že náš planetárny systém vôbec nie je pravidlom, vieme aj vďaka vesmírnemu observatóriu Kepler. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) práve oznámil, že jeho zariadenie úspešne ukončilo svoju pôvodnú misiu. NASA však činnosť kozmického stopára predĺžila až do roku 2016.

Miliardy planét

Vesmírne zariadenie sleduje relatívne malý kúsok oblohy. Aj v ňom však kontroluje zhruba stopäťdesiattisíc hviezd a zisťuje, či sa o maličký kúsok nemení ich jasnosť. To totiž môže znamenať, že z nášho pohľadu popred vzdialené slnko preletela planéta.

Fakty Misia Kepler 2010: misia objavila systém (Kepler-­9) , ktorý má viac ako jednu planétu. 2011: objav prvej pevnej planéty (Kepler­-10b), opísanie systému so šiestimi exoplanétami (Kepler­11) či objav planéty v obývateľnej zóne (Kepler­-22b).

Z týchto výkyvov však vedci dokážu zistiť aj to, aká je planéta veľká, ako môže byť od svojej hviezdy ďaleko, a prípadne dokonca i to, aké môže mať zloženie.

„Už prvé objavy Keplera naznačili, že najmenej tretina hviezd má planéty,“ hovorí vo vyhlásení NASA William Borucki, šéfvýskumník misie. „Počet planét len v našej galaxii sa musí rátať v miliardách.“

Nie všetky exoplanéty sú však rovnako zaujímavé. Odborníkov najviac fascinujú zložité systémy, v ktorých krúži množstvo planét. Niekedy obiehajú veľmi blízko pri svojich hviezdach, inokedy majú tieto planéty dve slnká. Alebo sú v správnej vzdialenosti.

Druhá Zem

Práve hľadanie ideálnej planéty v takzvanej obývateľnej zóne, tam, kde by mohla tiecť voda, by malo byť novým cieľom Keplera. Takáto druhá Zem by sa už mohla ukrývať v dátach, ktoré observatórium zozbieralo. Zatiaľ však čakajú na vyhodnotenie.

„Zem nie je výnimočná ani stredom vesmíru,“ dodáva astronóm Geoff Marcy. „A rôznorodosť svetov je dokonca väčšia, než ju vykresľuje vedecká fantastika.“