Mravce môžu pomôcť vodičom. Naučia riadiť križovatky

Nový systém inšpirovaný hmyzom dokáže znížiť dopravné zápchy na rušných križovatkách.

15. nov 2012 o 16:15 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Priemerný vodič strávi dokopy jeden týždeň ročne v dopravnej zápche. Riešenie problémov v doprave však nedávno našli vedci v prírode.

Ozan Tonguz, telekomunikačný výskumník z Univerzity Carnegie Mellon v Pittsburghu totiž skúmal spôsob, akým mravce, termity a včely medzi sebou komunikujú vo veľkých a rušných kolóniách. Pozoroval, ako riešia svoje dopravné problémy a podľa toho vytvoril systém pre autá.

Kľúčom je vedieť, koľko mravcov, a teda aj áut sa blíži ku križovatke. Systém inšpirovaný prírodou by bol preto umiestnený na autách a toto komunikačné zariadenie by vysielalo semaforu informácie o tom, aký počet áut sa pohybuje akým smerom. Systém by následne dokázal vyhodnotiť premávku na kritickom mieste a správne ju presmerovať.

Semafory by jednoducho pustili ten smer, kde by bolo aktuálne najviac vozidiel. Zelenú by potom dostala druhá skupina, kde by bolo druhý najväčší počet áut.

Simulácie z posledných troch rokov ukázali, že nový semaforový systém môže znížiť čas cesty do práce počas rannej špičky o štyridsať až šesťdesiat percent.