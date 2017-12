NASA chce vrátiť ľudí k Mesiacu

NASA zrejme plánuje novú veľkú misiu k našej prirodzenej družici. V okolí Mesiaca by mohla dokonca vybudovať stanicu.

12. nov 2012 o 17:33 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Keby ste sa tam zadívali na oblohu, bol by to úchvatný pohľad. Pred vami obrovský sivý kotúč zaplnený krátermi, čo pripomínajú kopce a doliny.

A ak by ste sa vôbec dokázali zahľadieť poza toto veľké teleso, možno by ste uvideli aj ju: väčšiu, farebnú modrú guľu posiatu bielymi mrakmi, kde z mora trčia zelené a hnedasté kontinenty. Vesmírom by ste totiž leteli kdesi za Mesiacom a niekde pred vami by sa týčila Zem.

Podobný pohľad videli ľudia naposledy pred desaťročiami. Od amerických kozmických misií programu Apollo sa človek nevydal na našu prirodzenú družicu a naposledy sa jej dotkol koncom roka 1972.

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) teraz údajne zvažuje, že sa na nášho vesmírneho suseda vráti.

Nechce však pristáť, plánuje vybudovať kozmickú stanicu nad jeho odvrátenou stranou. NASA by tam mohla skúmať, aký vplyv budú mať vesmírne vzdialenosti na jej astronautov.

Raketová kríza

Súčasný americký pilotovaný vesmírny program prežíva krízu. Krajina nemá žiadnu raketu, ktorá by do kozmu dokázala vyniesť ľudí, a keď chce vyslať astronautov na Medzinárodnú vesmírnu stanicu, musí si dopravu prenajímať od Rusov.

Jej inžinieri však už roky pracujú na novom, spoľahlivom systéme, ktorý by dokázal nahradiť nielen lety raketoplánov, ale krajinu priblížil aj k podstatne ambicióznejším cieľom.

Prvý z nich už pred dvomi rokmi ohlásil Barack Obama. Chcel, aby do roku 2025 pristáli Američania na asteroide.

Z prostredia úradu však teraz prenikajú fámy, že ešte predtým môže tento systém NASA vyskúšať inde. A tým cieľom by mal byť práve Mesiac. Táto medzizastávka by totiž poslúžila nielen na otestovanie rakety a lode, ale mohla by pomôcť aj v prieskume telesa, na ktorom sme len nedávno objavili vodu.

Posledný cieľ: Mars

„Vrátime sa na Mesiac,“ priznala nedávno na odbornej konferencii Lori Garverová, zástupkyňa šéfa NASA.

„Pokúsime sa prvý raz vyslať ľudí na asteroid a vytvoríme plán, ako dostať Američanov na Mars.“

Špekuluje sa, že NASA čoskoro oznámi podrobnosti takejto misie. V amerických voľbách totiž znovu zvíťazil Barack Obama, ktorý podľa Space.com už schválil plány na novú, veľkú mesačnú misiu. S ich zverejnením však úrad čakal na výsledky prezidentských volieb.

Údajná misia naplánovaná na začiatok budúceho desaťročia by mala zaparkovať v takzvanom L2 libračnom bode.

Zo vzdialenosti zhruba 65-tisíc kilometrov za Mesiacom by astronauti riadili robotické vozidlá na Mesiaci, ale aj skúmali vplyv väčšieho odlúčenia.

Americký Kongres má pritom už k dispozícii správu, ktorá hovorí o nových cieľoch NASA. Práve stanica v okolí Mesiaca by mohla byť ideálnym medzistupňom pre ešte vzdialenejšie misie.

„SLS jednoducho pôjde poriadne za nízku obežnú dráhu,“ zdôrazňovala Garverová. „Chce skúmať vesmír okolo systému Zem-Mesiac, blízkozemské asteroidy, samotný Mesiac a nakoniec aj Mars.“