V Amerike volili do Kongresu aj Darwina

Otec evolúcie získal v obvode v americkom štáte Georgia štyritisíc hlasov. Ľudia tak protestovali proti republikánovi, ktorý povedal, že evolúcia prišla z pekla.

12. nov 2012 o 20:00 Tomáš Vasilko

ATHENS, BRATISLAVA. Charles Darwin je už síce 130 rokov po smrti, no ani to mu nezabránilo, aby sa zúčastnil minulý utorok na amerických voľbách do Kongresu.

V obvode okolo mesta Athens, v južanskom štáte Georgia, získal štyritisíc hlasov, keď ho miestni dopisovali na volebný lístok.

Reagovali tak na republikánskeho kongresmana Paula Brouna, ktorý kandidoval do volieb bez vážneho súpera. Tento politik v septembri spochybnil evolúciu.

„Všetky tie veci, ktoré ma učili o evolúcii, embryológii a teórii veľkého tresku, sú klamstvá priamo z pekelnej jamy. Klamstvá, ktoré mne a ostatným, ktorých to učili, majú zabrániť, aby sme pochopili, že potrebujeme spasiteľa,“ povedal Broun podľa CBS. Kongresman je v súčasnosti členom výboru pre vedu v snemovni.

Kritici na jeho slová zareagovali kampaňou Darwin do Kongresu. Vytvorili facebookovú skupinu, vytlačili tričká a nakoniec štyritisíc ľudí napísalo jeho meno na volebný lístok.

Kongresmanovi Brounovi, ktorý získal 209-­tisíc hlasov, tým však v znovuzvolení nezabránili.