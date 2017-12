Herné automaty budú rozoznávať tváre

Ak máte problém so sebaovládaním, herný automat vám odoprie potešenie z hazardu.

12. nov 2012 o 10:28 Milan Gigel

HAMILTON, BRATISLAVA. Postavíte sa pred hrací automat a on vás namiesto rozdania kariet upozorní na to, že by ste sa mali pobrať domov. Rovnako ako včera. Nová technológia má závislých hráčov odbremeniť od pokušenia.

Technológia SmartGate sa od kamerových systémov pre odhaľovanie teroristov na letiskách v mnohom nelíši.

Potrebuje iba chvíľku na to, aby tvár nasnímanú skrytou kamerou v hernom automate porovnala s centrálnou databázou fotografií. V nej sa nachádzajú snímky ľudí, ktorý by sa k herným automatom dostať nemali.

Šéf spoločnosti Gaming Inc, ktorá za projektom stojí, je presvedčený o tom, že modernizácia herných automatov bude mať úspech. Projekt s investíciou vo výške 15 miliónov dolárov počíta s centrálnou databázou, ktorá bude prepojená s 18 tisíckami herných automatov v krajine.

„Automat v priebehu jednej či dvoch sekúnd skontroluje prítomnosť tváre v databáze a zvyšok už pokračuje ako zvyčajne,“ vysvetľuje Paul Andrew z Gaming Inc.

„Avšak nie pre tých, ktorí sú v databáze. Systém ich rozozná a okamžite im prístup k automatu zakáže“.



Ide predovšetkým o problémových gamblerov. Mnohí ľudia hrajú automaty a nespôsobuje im to žiadne ťažkosti. Tých sa nová technológia nedotkne. Projekt oceňuje aj nadácia problémových gamblerov, ktorej chýba národná databáza, ktorá by takýto účel plnila.

Firma čoskoro spustí pokusnú prevádzku svojho systému v niekoľkých podnikoch, aby ju následne spustila naostro.

Informoval o tom server 3news.