Prvý dojem: Hviezdne vojny napadli Angry Birds

Najlepšia hra z celej série Angry Birds? Spor medzi vtákmi a prasatami sa totiž presunul do sveta Hviezdnych vojen.

9. nov 2012 o 11:37 Tomáš Prokopčák

Je to možno najpopulárnejšia súčasná herná séria na mobily a tablety. Je to jeden z najväčších fenoménov dnešnej generácie 2.0. Je to jeden z najjednoduchších, a zároveň najgeniálnejších nápadov súčasného sveta hier. A samozrejme, dobrý marketingový produkt - stačí sa prejsť aj slovenskými obchodmi s plyšovými hračkami.

Angry Birds od fínskeho Rovia sú fenoménom (nielen) internetovej generácie, no ak v popkultúre jestvujú v súčasnosti ešte väčšie fenomény, nepochybne sú nimi Hviezdne vojny.

Je preto logické, keď sa tieto dva svety stretnú. Zároveň je to však veľmi nebezpečné: minimálne preto, že Hviezdne vojny majú svojich až fanatických fanúšikov a každý pokus preniesť ich do podoby „tej smiešnej hry pre naše mamy/manželky/frajerky/kamarátky" je nebezpečným siahnutím na ikonu.

Po pár hodinách strávených s Angry Birds Star Wars však môžeme napísať toto: je to naozaj zábavná, vtipná - a na počudovanie aj príčetná kombinácia.

Kombinácia iných častí

video //www.youtube.com/embed/dXzMN9pbxCE

Ak ste sa ako fanúšik Hviezdnych vojen báli, čo z vašej obľúbenej fantastiky urobí zostreľovanie prasiat, čiastočne máte pravdu. Zabudnite totiž na nejaký komplexný svet.

Lenže práve pre vás má nové Angry Birds požmurknutia, odkazy na scény z filmov, keď tieto filmy ešte boli (kultovými) filmami a nie animovaným nezmyslom pre nových tínedžerov.

Dôležitejšie však je, ako sa AB Star Wars hrajú. V princípe kombinujú mechanizmy z klasických vtákov a z nedávneho Space. Narazíte tak na priamočiare „levely", ale aj také, kde sa vo sférach simulujú náznaky gravitácie.

Najväčšou zmenou sú však nové vlastnosti. Už sme videli mierenie, vybuchujúce i nafukujúce sa postavičky či roztrojovanie. Lenže teraz pri snahe zachraňovať vajíčka – a vyhnúť sa obranným vežiam - dostane niektoré jedi vlastnosti.

Tie sú skutočne zábavné, či už používanie sily, svetelného meča a laseru - ale trebárs aj Han Solovho Millennium Falcona.

Trochu pridrahé

Zatiaľ môžeme povedať nasledujúce: Angry BIrds Star Wars sú nielen príjemný prekvapením. Zatiaľ sú asi najzábavnejšou časťou z celej hernej série - a to píšeme nielen preto, že autor tohto textu je (platonický) fanúšik Hviezdnych vojen.

Príjemné sú aj hudobné a zvukové odkazy na Lucasov svet. Oveľa menej však fakt, že hra pre iPad skutočnosti nestojí pod tri eurá, ale takmer päť. Pretože v konečnom dôsledku si aj tak dokúpite cestu Jediho.

A mimochodom, na hru sa pozrieme podrobnejšie. Plánujeme totiž väčšiu recenziu.