11. september zmenil internet – k horšiemu

Boj proti terorizmu si žiada obete a mnohé štáty počas uplynulého roka s radosťou ako prvú obetovali slobodu prejavu na internete a súkromie jeho používateľov. Štáty ako Čína, Vietnam, Saudská Arábia či Tunisko využili honbu za teroristami aj na zvýšenie

11. sep 2002 o 22:25 RICHARD HAVROŠ

Paródia na známu hru a film Tomb Raider. FOTO - ABOUT.COM

Kde bol King Kong, keď sme ho najviac potrebovali?! Udalosti 11. septembra sa stali námetom stoviek vtipov a digitálnych koláží. Ďalšie obrázky: politicalhumor.about.com/cs/waronterror/

právomocí polície pri prenasledovaní cyber-disidentov a potieranie nepohodlných názorov na internete. Kontrola nad elektronickým životom občanov sa však výrazne zvýšila aj v mnohých európskych štátoch a v Severnej Amerike. Uvádza sa to v správe parížskej organizácie Reportéri bez hraníc.

K rovnakým záverom dospeli aj autori rozsiahlej štúdie Súkromie a ľudské práva 2002, ktorú vypracovala londýnska Privacy International. „Udalosti z 11. septembra postavili svet pred novú výzvu. V snahe zabezpečiť národnú bezpečnosť a redukovať riziko terorizmu však vlády… rozšírili svoju kontrolu nad jednotlivcami a mnohé z opatrení majú ďalekosiahly dosah na oblasť ochrany súkromia,“ píše sa v správe Privacy International

Podľa Reportérov bez hraníc využili aj niektoré demokratické štáty teroristické útoky ako zámienku na zavedenie opatrení obmedzujúcich ľudské slobody a dokonca na boj proti politickým protivníkom.

Polícia v mnohých štátoch dostala právomoc odpočúvať elektronickú korešpondenciu aj bez povolenia súdu. Internetoví provideri a telekomunikačné spoločnosti sa stali predĺženými rukami zákona a musia pre vládne orgány často zhromažďovať všetku korešpondenciu svojich zákazníkov aj informácie o tom, ktoré webové stránky navštevujú. „Všetci občania sú už teoreticky podozriví,“ upozorňuje správa.

„Čo by Európania povedali na to, keby ich poslanci prijali zákony umožňujúci rutinné sledovanie poštovej korešpondencie každého z nich políciou, v ľubovoľnom čase?“ pýtajú sa autori správy. „Zrejme by boli pobúrení takýmto obmedzením svojich slobôd. Presne takéto pravidlá sa teraz zavádzajú na internete.“

Kritici množstva nových opatrení upozorňujú, že okrem ohrozenia súkromia môžu spôsobiť zníženie dôveryhodnosti internetu ako komunikačného média.

Správa sa zmieňuje aj o prvej Konvencii o kyberzločine, ktorá bola po štyroch rokoch príprav schválená v novembri v Budapešti. Cieľom dohody je umožniť trestanie zločinov páchaných v globálnom prostredí internetu. Špeciálne sa venuje najmä internetovým podvodom a útokom na informačné systémy (stíhanie hackerov), otázkam autorského práva a detskej pornografie.

Podľa kritikov však dohoda podnecuje vlády k začatiu novej éry všeobecného dohľadu nad občanmi. Podľa konvencie musia signatárske krajiny prijať legislatívu vyžadujúcu od internetových providerov uchovávanie údajov o elektronickej komunikácii a umožňujúcu sledovanie občanov v elektronickom priestore v reálnom čase.

Dohodu podpísalo už 34 štátov, medzi nimi väčšina krajín Európskej únie, USA, Kanada, Japonsko a Južná Afrika, ale aj Maďarsko a Poľsko. Slovensko ani Česká republika sa k nej zatiaľ nepripojili.