Aj zriedkavé fajčenie je nebezpečné

11. sep 2002 o 22:30

Ľudia, ktorí fajčia len málo alebo dym nešlukujú, len klamú sami seba, tvrdia dánski vedci. Po 22 rokov trvajúcej štúdii, do ktorej sa zapojilo vyše 12-tisíc obyvateľov Kodane, vedci zistili, že miera infarktov a úmrtí sa zdvojnásobila u žien, ktoré denne vyfajčia tri až päť cigariet alebo za deň bez šlukovania vyfajčia šesť až deväť cigariet.

Muži sú na tom trošku lepšie: riziko infarktu u nich sa zdvojnásobilo „až“ vtedy, keď denne vyfajčili šesť až deväť cigariet. Fajčenie bez šlukovania zvýšilo u nich riziko úmrtia o 13 percent. Uvádza sa to v správe z najnovšieho čísla Journal of Epidemiology and Community Health.

U žien je riziko vyššie z viacerých dôvodov: sú náchylnejšie na vznik respiračných chorôb a fajčenie ovplyvňuje hladinu estrogénu, hormónu, ktorý ich chráni pred srdcovými ochoreniami. No pre obe pohlavia je aj mierne fajčenie nebezpečné, konštatujú vedci.

Zdravotnému riziku sa podľa dánskych vedcov vystavujú tiež fajčiari cigár. Cigareta zodpovedá gramu tabaku, cigara až piatim gramom. Cigarám holdovalo v rámci štúdie 20 percent žien a 43 percent mužov.

Výsledky tejto štúdie by si mali vziať k srdcu najmä mladí ľudia, ktorí si myslia, že niekoľko cigariet im nemôže uškodiť, uzatvára šéfka preventívneho centra pre kardiakov v Lenox Hill Hospital v New Yorku Dr. Nieca Goldbergová. Upozornila, že riziko ochorenia sa znižuje len u tých, ktorí vôbec nefajčia.

(tasr)