Káva môže vyhynúť pre zmenu klímy

Divá odroda obľúbeného druhu kávy môže zmiznúť. Môže za to zmena klímy.

8. nov 2012 o 17:00 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Mnohí majú podobný rituál. Ráno vstanú a uvaria si kávu. Ak je to ozajstná káva, s najväčšou pravdepodobnosťou to bude káva z kávovníka arabského, prezývaná arabica.

Teraz však vedci upozorňujú, že vplyvom zmeny klímy nemusí už o sedemdesiat rokov tento druh kávy vo voľnej prírode jestvovať. Z niektorých oblastí však môže zmiznúť už do konca tohto desaťročia.

„Vyhynutie arabicy je prekvapujúca a znepokojujúca vyhliadka,“ hovorí podľa Financial Times Aaron Davis z britských Kráľovských botanických záhrad. „Ak stratíte tieto prírodné zdroje, je to akoby ste sa postrelili do nohy. Nemáte totiž žiadnu rezervu pre problémy, ktoré sa môžu objaviť niekedy v budúcnosti komerčného pestovania.“

Podľa štúdie v odbornom magazíne PLoS One divoká arabica dnes prežíva v južnej Etiópii a v niektorých oblastiach Južného Sudánu. Káva je však extrémne náchylná na zmeny prostredia a z južnosudánskych oblastí môže zmiznúť už do roku 2020.

Komerčne pestovaná arabica dnes tvorí zhruba 70 percent všetkého obchodu s kávou. Vedci upozorňujú, že zmena klímy ohrozí aj takéto plantáže a pestovatelia budú nútení siahnuť po zavlažovaní či po technikách na ochladzovanie plodín.