IBM chce vzkriesiť kazety

Disky na uchovávanie rastúceho množstva dát nestačia. Rysuje sa príležitosť pre nové druhy páskových kaziet.

8. nov 2012 o 10:17 Milan Gigel

ZÜRICH, BRATISLAVA. Mysleli sme si, že ich svet už dávno skončil. V prípade pesničiek ich najskôr nahradili cédečka, neskôr dokonca disky s mp3 formátom.

Len málokto si tiež spomenie na zdĺhavé pretáčanie, ak ste sa chceli pred desaťročiami zahrať nejakú videohru.

Spoločnosť IBM však uvažuje, že by sa ku kazetám mohli ľudia vrátiť. Presnejšie, k novým druhom páskových kaziet. Do malých škatuliek by totiž chcela vtesnať až 35 terabajtov dát. Použije však vynovenú technológiu.

Nepotrebuje energiu

Vývojárom v Zűrichu sa podarilo využiť zdokonalený materiál, ktorý dokáže na povrchu pásky uchovať dáta vo vysokej hustote.

Jedná sa o bárium ferit, ktorý je schopný na ploche vo veľkosti poštovej známky uchovať takmer 3,5 gigabajtu informácií.

Na zápis a čítanie sa používa presná mechanika, ktorá sa vie trafiť na stotiny mikrometra. Výsledkom je ekologická kazeta.

„Ide o najzelenšiu technológiu ukladania dát,“ zdôrazňuje pre agentúru Reuters výskumník Evangelos Eleftheriou. „Páska odpočíva v polici a nespotrebúva žiadnu energiu.“

Veľké archívy

Nový spôsob ukladania údajov však nie je ideálny pre bežných používateľov, skôr pre archívy veľkých firiem. Ich nevýhodou je totiž čas, ktorý je potrebný na načítanie potrebnej časti dát. Dnešné disky sú podstatne rýchlejšie.

Každoročne však rastie objem dát, ktoré firmy vyprodukujú. Ak chcú spoločnosti všetky tieto údaje uchovať vo svojich archívoch, musia hľadať nové spôsoby. Tu by mohli pomôcť kazety.

Informovala o tom novozélandská TVNZ.