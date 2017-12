Microsoft chce sledovať ľudí v obývačkách

8. nov 2012 o 8:35 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Microsoft získal patent na technológiu, ktorá bude prostredníctvom kamier nazerať do súkromia domácností. Cieľom je získať informácie o ich správaní.

Patentová prihláška, ktorá bola podaná v apríli roku 2011, počíta s viacerými scenármi, ktoré možno zapojiť do obchodných procesov.

Prvým je skombinovať údaje z kamier s DRM systémami pre ochranu autorských práv. Tie by mohli určovať nielen dobu, po ktorú je licencia pre sledovanie platná, ale aj vymedziť počet divákov.

Kamera by ich pred obrazovkou spočítala nielen pri spoločnom sledovaní, ale aj pri samostatných spusteniach. Zaplatili ste licenciu len pre štyroch členov domácnosti? Ten pán, čo je u vás na návšteve, nech odíde do kuchyne.

Nový rozmer by získali aj on-line služby pre streamovanie obsahu. Poplatok by určili podľa počtu divákov v domácnosti.

Microsoft ráta aj s tým, že kamery by mohli vytvárať spätnú väzbu pre tvorcov filmových a hudobných diel. Zbierali by štatistiky o sledovanosti a počúvanosti, pričom by vedeli vyhodnocovať podľa tváre každého člena domácnosti samostatne.

Znie to ako zásah do súkromia z Orwellovho diela 1984. Zatiaľ je to iba patent, ktorý chráni myšlienku Microsoftu pred konkurentmi.

Informoval o tom magazín Digital Trends.