Hry môžu pomôcť v liečbe Alzheimera

Chytanie príšer do pascí rozostavených na obrazovke pomôže pri trénovaní mozgu pacientov.

7. nov 2012 o 12:45 Milan Gigel

AMSTERDAM, BRATISLAVA. Špecializované terapeutické softvéry môžu zdravotníctvu ušetriť peniaze. Tvrdí to psychológ John Harrison z londýnskej Imperial College. Na konferencii Games for Health predniesol svoju predstavu o tom, ako by mohli takéto hry vyzerať vyzerať.

Psychológovia by mali začať diskutovať s vývojármi, aby zostavili jednoduché úlohy, pri ktorých musia spolupracovať rôzne časti mozgu.

Zabudnite však na bludiská, populárne strieľačky či hlavolamy. Žiadne zo súčasných hier nespĺňajú potrebné požiadavky. Sú príliš jednostranné a zložité.

Terapeutické hry musia byť navrhnuté tak, aby sústredený pacient tvoril jednoduché stratégie, pri ktorých využíva informácie zo svojej krátkodobej pamäte či psychomotorické schopnosti.

Príkladom takejto hry by mohol byť variabilný priestor, do ktorého musíte umiestňovať pasce, aby ste do nich nachytali príšery. Každá z nich by sa aktivovala vtedy, ak by sa k nej príšera priblížila.

To podľa Harrisona trénuje rýchlosť vašich reakcií. Súčasne musíte používať pamäť, aby ste vedeli ktoré príšery majú zostať v hre, a tiež dokázali identifikovať tie, ktoré ste už odchytil.

Ak by takáto terapia znížila výdavky na liečenie iba o päť percent, pri výdavkoch v rádoch miliárd dolárov by to znamenalo mnoho.