Kyberexpert: Špionáž je druhou najstaršou profesiou

Firmy dávajú veľké peniaze na ochranu pred útokmi, no zabúdajú na svojich ľudí, hovorí odborník na internetovú bezpečnosť MARTIN SMITH.

7. nov 2012 o 11:44 Matúš Krčmárik

Je kyberpriestor nebezpečný?

„Je to nový svet. Máme za sebou priemyselnú či poľnohospodársku revolúciu, teraz prechádzame kyberrevolúciou. Nejde už len o počítače, ide o celý spôsob toho, ako robíme biznis. Kyberpriestor čaká na to, ako ho využijú vlády, spoločnosti, jednotlivci. Ale ako v každej novej oblasti, aj tu sú riziká.“

Napríklad?

„Až 80 percent hrozieb sa dá odstrániť zdravým rozumom. Je to o tom, aby sme boli citliví, aby sme sa starali o svoje osobné údaje, aby sme nepre?zrádzali svoje heslá, aby sme si chránili počítač, aby naše deti nepoužívali počítač bez dozoru a nechodili na nevhodné stránky.“

Čo je problémom?

„Väčšinou ide o jednoduchý ľudský omyl, ignoranciu, zlozvyky.“

Platí to aj pri bezpečnostných hrozbách, ktorým čelia štáty?

„Bezpečnosť štátov sa takisto skladá len z bezpečnosti jeho častí. Krajina nie je viac ohrozená ako firma alebo jednotlivec.“

Starajú sa o to krajiny?

„Obávam sa, že vlády nie sú také opatrné, ako by mali byť, lebo nevedia o možných hrozbách. Jedným z problémov je, že zlá správa ide len dolu, nikdy hore. Ak sa vedenie firmy alebo minister spýta, ako sme na tom s kyberbezpečnosťou, väčšinou sa dočká odpovede, že všetko je v poriadku.“

Prečo?

„IT je opradené mýtami, najmä ľudia z mojej generácie mu celkom nerozumejú, a to sa v budúcnosti zmení. Pre väčšinu obchodných lídrov sú počítače druhým jazykom, niečo, čo sme sa naučili používať, ale nikdy v tom nebudeme dobrí. Pre mladú generáciu je to už prvý jazyk, niečo, čo dokonale ovládajú.“

Je ťažké získať heslo?

„Ak by som vás chcel hacknúť, nerobil by som to cez technológiu, nepotreboval by som to. Našiel by som si len veci o vás a využil by som ich. Organizácie míňajú peniaze na to, aby mali dobrú bezpečnosť IT, ale zabúdajú na používateľa, ktorý môže niekde hovoriť o práci, vyzradiť svoje heslo, nevypne si počítač.“

Platí to aj pri veľkých hackoch?

„Vždy sa dostanete k jednému človeku, ktorý pochybil. Technológie vedia zastaviť útok, no nakoniec ho umožnia ľudia. Ešte som nevidel počítač, ktorý by sám spravil chybu. Ak sa zaoberáte len technológiami a nie aj ľuďmi, títo ľudia vás stiahnu dolu.“

Ľudia budú vždy robiť chyby, zlepší sa niekedy bezpečnosť na internete?

„Ak poviete niekomu, čo má robiť a ako to má robiť, jazykom, ktorému rozumie, a vysvetlíte mu, prečo to tak má robiť, tak to tak ľudia budú robiť. Väčšina ľudí rešpektuje pravidlá a snaží sa robiť si svoju prácu dobre. Ak spraví chybu, v 99 percentách je za tým to, že im nikto nepovedal, ako sa tomu má vyhnúť. Potom robia chyby.“

Je priemyselná špionáž bežným javom?

„Musíte byť opatrní, nech robíte čokoľvek. To, že sa dejú aj zlé veci, neznamená, že by ste mali prestať obchodovať, ale že by ste si mali dať pozor.“

Platia si veľké spoločnosti niekoho, kto konkurencii kradne nápady?

„Myslím si, že sa to deje po celom svete. Hovorí sa, že špionáž je druhou najstaršou profesiou na svete. Priemyselná špionáž sa deje, ale nie je najväčším nebezpečenstvom. Najväčším nebezpečenstvom je, že vás odkryjú vlastní.“

A hackeri?

„Systémy padajú väčšinou preto, že sú pokazené. Len lepšie znie, že niekto na ne zaútočil. Aj médiá si skôr všímajú útoky hackerov ako bežné výpadky, keď si niekto nesplnil svoje úlohy. Keď moje dcéry vyrastali a chceli ísť v piatok večer von, nemohol som ich zastaviť. Mohol som ich len naučiť, ako sa správať bezpečne, viac sa nedalo.“

Bude počet týchto útokov pribúdať?

„Útoky úplne nezmiznú, neviem, prečo by ich malo byť menej.“

Ľudia sa nepoučia?

„Čím viac vecí robíte v kyberpriestore, tým máte viac možností, ale aj viac rizík a musíte byť opatrnejší. Je chyba, že väčšina organizácií vidí len možnosti kyberpriestoru, ale neuvedomuje si jeho riziká. Vidia možnosť, ako zarobiť viac peňazí, ale keď chcú šetriť, škrtajú v prvom rade na bezpečnosti.“

Keď príde veľký útok, asi si to všimnú.

„Vždy si budú hovoriť, že to sa deje iným, nie im. Obchodní lídri sa vždy budú snažiť, aby zarobili čím viac peňazí.“

Myslíte si, že sú reálne hrozby, že hackeri zasiahnu fyzicky ľudí? Že spôsobia chaos na letisku a padne lietadlo, alebo že poškodia prístroje v nemocnici.

„Je veľmi ľahké predstaviť si tieto scenáre, ale v skutočnosti sa to nestáva často. V realite sú lietadlá bezpečné, aj internetové bankovníctvo, firmy medzi sebou obchodujú cez internet.“

Ale to sa môže zmeniť.

„Aj priemyselná revolúcia prinášala riziká, ale išli sme do toho.“