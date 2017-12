Na Marse nie je náznak života

Rover Curiosity nenašiel na Marse metán. Plyn je pritom dobrým znakom prítomnosti života.

4. nov 2012 o 13:43 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Za bežných podmienok na Zemi nemá farbu ani zápach. No pre vedcov, špeciálne astrobiológov je tento nudný plyn jedným z najdôležitejších. Metán naznačuje prítomnosť života.

Za väčšinu metánu v pozemskej atmosfére môžu živé organizmy. Odborníci si preto myslia, že prítomnosť v atmosfére iných kozmických telies môže ukazovať, že niekde tam prežívajú mikróby. V prípade Marsu pritom vedci už metán pozorovali. Teraz však metánovú záhadu preskúmalo americké vesmírne vozidlo Curiosity. Bohužiaľ, metán prakticky nenašlo.

„Keď sa to vezme vo všeobecnosti, široko-ďaleko nemáme stopy po metáne,“ hovorí podľa magazínu Nature Chris Webster, šéf jedného zo zariadení, ktoré analyzovalo atmosféru na Marse. „No možno ešte pre nás má Mars nejaké prekvapenia.“

Na Zemi je zhruba 1700 čiastočiek metánu na miliardu častíc. Curiosity počas svojich testov ukázal, že na Marse v oblasti krátera Gale je jeho množstvo niekde medzi nulou až piatimi časticami.

Prítomnosť metánu by ešte automaticky neznamenala, že na Marse je život. Do atmosféry by ho mohli dostať napríklad vulkanické procesy. Jeho neprítomnosť však zatiaľ naznačuje, že v okolí vozidla sa žiadne mikróby nemusia nachádzať.