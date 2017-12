Recenzia: Nový Need For Speed dorazil aj na tablety

Adrenalínová jazda, rýchla hudba a krásna grafika. Nová pretekárska hra od štúdia Electronic Arts nie je simulátor, pri ktorom by ste od nudy dostali v zákrute mikrospánok.

4. nov 2012 o 17:30 Matúš Paculík

Need For Speed: Most Wanted Páči sa nám: Grafika, pocit rýchlosti, príjemné ovládanie, soundtrack Nepáči sa nám: Grafika nevyužíva naplno možnosti nového iPadu, mestu chýba život Hodnotenie: 9,0 Platformy:

Electronic Arts už sériu Need for Speed na tabletoch a smartfónoch niekoľkokrát skúšal. Nový Most Wanted je na mobilných zariadeniach konečne akčnou pretekárskou hrou, ktorá len tak rýchlo neomrzí.

Úloha je jednoduchá – prebojovať sa na prvú pozíciu v rebríčku najhľadanejších vodičov nelegálnych pretekov. Splniť cieľ vám pomôžu desiatky okruhov a viac ako 35 skutočných áut od bežného Ford Focus RS až po Lamborghini Countach.

V meste aj na vidieku

Všetky preteky sú jednom meste a jeho okolí. Dostanete sa do nielen do industriálnej a obytnej zóny, ale aj do okolitej prírody.

Na vnímanie rozdielneho prostredia nebudete mať veľa času – autá sú rýchle už od prvého okruhu a keď ovládnete Lamborghini, bude okolitá krajina len nepotrebnou kulisou.

Za každé víťazstvo získate podľa umiestnenia určitý obnos peňazí, navyše si budete môcť kúpiť stále nové autá. Tie zaujímavejšie sú drahé a spočiatku sa nevyhnete dlhému šetreniu.

Hra umožňuje tuning áut pomocou dvoch doplnkov a zmeny farby karosérie. Vylepšenia stoja nemalé peniaze a čo je najhoršie, sú platné len na jeden závod.

Spočiatku nad nimi ani len neuvažujte a zarobené doláre si radšej odkladajte na výkonnejšie autá.

Pokiaľ ste nedočkaví, má hra v ponuke možnosť zakúpenia herných dolárov a bodov, s ktorými si odomknete výkonnejšie autá.

Starí známi policajti

Policajti. Ich hlavnou úlohou je počkať si na vás za zákrutou. Sú vám stále v pätách a keď ste dostatočne dobrí (čo nie je problém), zavolajú si na pomoc kolegov.

Tí na cesty rozmiestňujú brzdiace pásy, ktoré dokážu auto výrazne spomaliť. Ak sa im budete úspešne vyhýbať, pripravia si zátarasy z áut.

Majú rýchle autá, ktorým len tak jednoducho neujdete. Agresívna jazda a vytlačenie na kraj cesty, proti stĺpu, alebo do oproti idúceho auta je najlepším liekom na policajnú brutalitu.

Ovládanie vás poslúcha

Aj tú najlepšiu hru môžu vývojári zabiť zložitým, navyše nepresne reagujúcim ovládaním. Nový Need for Speed je hrou zábavnou, čomu je prispôsobené aj jednoduché ovládanie, ktoré neznižuje herný zážitok.

Smer jazdy sa mení natáčaním displeja, akcelerácia je automatická a auto ide stále na maximum. Dotyk na ľavej časti displeja slúži ako brzda, jej využitie je vzhľadom na štýl samotnej hry minimálne.

Potiahnutie palcom na pravej časti displeja aktivuje krátkodobé zrýchlenie, podržanie na jednom mieste aktivuje ručnú brzdu pre drift v zákrutách.

Ovládanie je dostatočne presné s ohľadom na arkádový štýl hry. Na otáčanie tabletom hra reaguje bez oneskorenia, nebazíruje na presnosti a hráčovi skôr jemne pomáha udržať optimálny smer jazdy.

Grafika je pekná

Na prvý pohľad nemá hra po grafickej stránke konkurenciu. Detailný pohľad odhalí niekoľko nedostatkov, kvôli ktorým to na prvenstvo nestačí.

Na novom iPade vyzerá veľmi dobre, no nevyužíva naplno jeho vysoké rozlíšenie.

Modely automobilov sú vzhľadom na platformu detailné, zobrazuje sa na nich aj odlesk okolia. Po stretoch s prekážkou alebo iným autom sa karoséria deformuje, môžu sa oddeliť celé kusy, či sa rozbije sklo.

Krajina je detailná, vykreslená do diaľky. Cesta je vždy pevne ohraničená a jedinú možnosť vybočenia poskytuje pár skratiek.

Niektoré preteky sú umiestnené na mokrej vozovke, ktorá ale nemá žiadny vplyv na jazdné vlastnosti vozidiel. Okolie je tvorené priestorovými objektami, dojem mierne kazia len ploché stromy a kríky.

Zábava za šesť eur

Hra stojí pre smartfóny a tablety s operačným systémom Android 5,49 eura, o 50 centov viac zaplatia majitelia zariadení od Apple.

Menej šikovní hráči si môžu pomôcť dokúpením herných dolárov a bodov. Najlacnejší balíček stojí necelé tri eurá, ten najdrahší skoro 22 eur.

Herný systém je nastavený dobre a ani priemerný hráč nie je nútený dokupovať balíčky pre postup v hre. Väčšina závodov sa dá vyhrať na prvý krát, prípadne niekoľkokrát zopakovať.

Po priemerných pokusoch so značkou Need for Speed sa na tabletoch konečne objavila akčná pretekárska hra, ktorá je hodná svojho pôvodného mena. Na mobilných zariadeniach navyše nemá veľkú konkurenciu.