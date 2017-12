Bol hurikán Sandy dokonalou búrkou?

Hurikán Sandy pripomenul slávnu filmovú dokonalú búrku z roku 1991. Sandy však bola horšia.

2. nov 2012 o 16:00 Tomáš Prokopčák

Na satelitných snímkach to spočiatku vyzeralo ako ďalšia z mnohých podobných udalostí. V Karibiku sa vytvoril veľký atmosférický systém, biela masa pomaly postupujúca nahor. A potom úplne dole, v pravom rohu, začal systém pomaly rotovať.

Najskôr malý vír roztočil bezprostredné okolie. No čoskoro do seba včlenil oveľa väčšiu, stákilometrovú oblasť. Mal na to dobré podmienky: po letnej sezóne zostalo rozohriate more, ale aj teplý a najmä vlhký vzduch. Ideálne podmienky na vznik ďalšieho hurikánu. Sandy však nebola len ďalším obyčajným hurikánom.

Aj keď bola podstatne slabšia ako známa Katrina, spôsobiť mohla ešte väčšie škody. Najskôr spustošila Karibik, potom narazila na chladný západný systém a arktický vzduch nad Kanadou, spomalila a stočila sa do vnútrozemia.

No ešte predtým, ako jej vytrvalý vietor a dážď bičovali oblasti na severovýchode Spojených štátov, jej niekoľkometrové príbojové vlny zaplavili New York.

Sandy zanechala temný a zaplavený New York

Kapitán na mori

Ray Leonard má dnes osemdesiatpäť. Búrok na mori prežil tento starý a skúsený námorník množstvo.

No pred dvadsaťjeden rokmi počas Halloweenu bol práve on kapitánom zhruba desaťmetrovej lode Satori. A tiež to bol práve on, kto spolu s dvomi ďalšími námorníkmi zažil na mori tú slávnu, filmovú dokonalú búrku.

Práve ich osud inšpiroval neskorší vznik knihy či hollywoodskeho filmu s Georgeom Clooneym. Na rozdiel od filmu však skutočná posádka skutočnej lode Satori prežila. Zachránila ju helikoptéra pobrežnej stráže.

„My sme pritom boli pripravení na podobnú búrku, na dokonalú búrku," spomína pre agentúru AP Leonard. „Myslím, že v skutočnosti sme na tom boli oveľa lepšie ako samotná pobrežná stráž."

Pred dvomi desaťročiami sa stretli tropický systém, pozostatky po hurikáne Grace s iným atmosférickým systémom. Grace už bola vtedy dostatočne slabá na to, aby k tejto zrážke mohlo vôbec dôjsť a aby sa oba javy dokázali zlúčiť.

Výsledkom bola ohromná búrka, ktorú poháňal vlhký vzduch, ale aj rozdiel medzi teplotami. To ešte zosilnilo dážď a zvýšilo rýchlosť vetra.

„Je neobvyklé, aby sa spojili tropický a netropický systém," hovorí pre Accuweather.com meteorológ Dan Kottlowski.

„Lenže v tomto období sú na to dobré podmienky. Počas neskorého októbra a začiatku novembra sú juhoatlantické vody stále dostatočne teplé na vznik tropickej cyklóny, no od Kanady už prichádza studený vzduch. Je to jednoducho správny čas, keď sa tieto systémy môžu stretnúť."

Takzvaná dokonalá búrka sa v roku 1991 napokon nestočila do vnútrozemia a postupovala pozdĺž východného amerického pobrežia a v Atlantiku sa úplne rozpadla.

To teraz neplatilo pre Sandy. A Ray Leonard dodal, že keby si mohol vybrať a stál Sandy v ceste, radšej by jej so svojou loďou čelil na mori.

Stočila sa vľavo

Hurikán Sandy vznikal podobne ako systém spred dvadsaťjeden rokov. Tropická cyklóna v oblasti Kuby a Haiti zosilnela a stala sa extrémnou tropickou cyklónou.

Hurikán spočiatku postupoval štandardne pozdĺž východného pobrežia Spojených štátov, no na úrovní New Jersey a mesta New York narazil na studený arktický vzduch, ktorý búrku nielenže zosilnil, ale aj ju zastavil podobe ako stena. Pridal sa k tomu ešte chladný atmosférický systém zo západu, ktorý sa však nečakane stočil do vnútrozemia.

Sandy tak prestala postupovať nad oceánom a prudko zabočila vľavo. Vybrala sa do Spojených štátov.

Až štvormetrové príbojové vlny spolu s gravitačným vplyvom Slnka a Mesiaca zaplavili ulice New Yorku a jeho metro, zničili transformátory a nechali tisícky ľudí bez vody a elektrickej energie. Hurikán tiež prerušil americkú predvolebnú kampaň a zanechala po sebe miliardové škody.

„Takmer všetky systémy, ktoré túto oblasť zvyknú zasiahnuť, postupujú viac-menej pozdĺž pobrežia," vysvetľuje pre Daily Telegraph atmosférický fyzik Adam Lea. „Takže to najhoršie ostane mimo pobrežia. Lenže Sandy zasiahla pobrežie priamo a to znamená najhoršie následky."

Odborníci sú zatiaľ opatrní vo vyhláseniach, či za Sandy a jej správanie môže prebiehajúca klimatická zmena. Stretnutie troch atmosférických systémov a ich výsledné správanie môže byť jednoducho náhodné.

Klimatológovia však predpovedajú, že podobné pomalé hurikány môžu byť v budúcnosti častejšie. Modely predpovedajú, že do konca tohto storočia ich môže byť dvakrát toľko ako začiatkom 20. storočia.

Dôvodom je aj otepľujúce sa more a zvýšené odparovanie vody do atmosféry. Čo sú podmienky vhodné na vznik hurikánov. Určite však platí jedno: nie Grace v roku 1991, ale až Sandy vyzerala ako dokonalá búrka.