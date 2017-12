Prečo je Sandy skutočne historická

Sandy nie je najsilnejšia zaznamenaná búrka nad Atlantickým oceánom. Jej výnimočnosť spočíva v tom, že zasiahla pevninu, čo sa jej predchodkyniam našťastie nepodarilo.

30. okt 2012 o 17:59 Jozef Pecho

Hurikán Sandy, tak ako predpovedala väčšina modelov, zasiahol v utorok večer svojou centrálnou časťou východné pobrežie Spojených štátov, v oblasti južne od New Yorku, v štáte New Jersey.

Samotný hurikán, ktorý už medzičasom zoslabol na štádium posttropickej cyklóny a smeruje na severozápad ponad štát Pennsylvánia, je však taký rozsiahly, že ovplyvňuje počasie od Chicaga až po súostrovie Bermudy (jeho plocha pritom asi 1,5-krát presahuje rozlohu štátu Texas).

Ak by sme ho umiestnili do Európy, pokryl by územie väčšie ako Francúzsko a Španielsko dohromady.