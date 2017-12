Vedci našli planétu, ktorá nejestvuje

Hubblov vesmírny teleskop vzkriesil planétu, ktorá už nemala existovať. Znovu ju vedci našli.

30. okt 2012 o 16:05 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Keď to v novembri v roku 2008 ohlásili, vyzeralo to ako zásadný objav. Asi dvadsaťpäť svetelných rokov ďaleko v súhvezdí Južná ryba krúži okolo hviezdy Fomalhaut planéta.

To by ešte nebolo zvláštne, v tom čase astronómovia poznali už množstvo exoplanét. Lenže Hubblovmu vesmírnemu ďalekohľadu sa vzdialenú planétu podarilo nasnímať priamo.

Fomalhaut b sa tak stal vôbec prvým priamo pozorovaným ďalekým svetom v inom hviezdnom systéme.

Iné výsledky, rovnaký záver

Len nedávno však prišla iná správa. Spitzerov vesmírny ďalekohľad, infračervené vesmírne zariadenie planétu údajne obklopenú kozmickým prachom nevidelo.

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) tak musel uznať, že Fomalhaut b možno vôbec nejestvuje. A že Hubble možno videl iba akýsi neznámy, rozsiahly oblak prachu.

Posledné údaje z Hubblovho ďalekohľadu však relatívne neďalekú exoplanétu vzkriesili. Teleso pôvodne trikrát také veľké ako Jupiter tam zrejme naozaj je.

„Aj keď naše výsledky sú naozaj vážnou výhradou k pôvodnej štúdii," hovorí v tlačovom vyhlásení NASA astronóm Thayne Currie. „Nechávajú nedotknutý pôvodný záver. A to ten, že Fomalhaut b je obrovská planéta."

Po kliknutí snímku zväčšíte.

Nepriame pozorovanie

Pôvodná štúdia spred štyroch rokov tvrdila, že zmeny v jasnosti objektu zrejme spôsobuje planetárne nasávanie svojho okolia. Nedávne hypotézy zase hovorili, že to v skutočnosti boli len náhodné zhluky prachu.

Aktuálne preskúmanie dát z rokov 2004 až 2006 však ukázalo, že planéta má konštantnú jasnosť a približne kruhovú obežnú dráhu. Keďže sa však Currieho tímu nepodarili nájsť planétu pomocou infračervených teleskopov, vedci si myslia, že je menšia. Podľa NASA tak má teraz maximálne dvojnásobok hmoty Jupitera.

Vedci si podľa pripravovanej štúdie v magazíne The Astrophysical Journal Letters tiež myslia, že ak by v systéme nebola táto planéta, prach by sa okolo hviezdy správal inak. Aj to má potvrdzovať, že Fomalhaut b naozaj existuje.

Zásadnou zmenou však je, že ak exoplanétu úplne obklopuje oblak hviezdneho prachu, potom by sme už nemali hovoriť o tom, že sme ju priamo pozorovali.