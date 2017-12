Microsoft predstavil Windows Phone 8

Od mobilného operačného systému Microsoft očakáva ozdravenie klesajúcich tržieb spoločnosti. Trh so smartfónmi rastie na úkor počítačov.

30. okt 2012 o 13:13 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Windows Phone 8 prichádza na predvianočný trh. Spolu s ním aj nové smartfóny od firiem Nokia, HTC, Samsung a Huawei.

Firma od nového operačného systému očakáva vytvorenie silnej platformy, ktorá by mohla zaujať koncových spotrebiteľov, ale aj firmy.

Chce sa prebojovať na trh, ktorý čoraz intenzívnejšie obsadzuje Google so svojim Androidom a Apple so systémom iOS.

Zákazníkom preto sľubuje dokonalé previazanie s desktopovým operačným systémom Windows 8, s tabletovou platformou Windows RT a hernou konzolou Xbox.

„Do všetkých zariadení so systémom Windows 8 sme dali to najlepšie z celého Microsoftu,“ povedal podľa The Seattle Times Steve Ballmer počas stretnutia s médiami. Veľké očakávania od ekosystému osmičky neskrýva.

Sľubuje jednoduchosť

Architektúra nového systému pre mobily je navrhnutá tak, aby umožnila vývojárom dostávať aplikácie na všetky platformy. Bez toho, aby museli každý softvér zložito upravovať pre smartfón, tablet a notebook.

Pevné previazanie a synchronizácia s internetovými službami Microsoftu má zabezpečiť používateľom jednoduchý prístup k dátam či ich zdieľanie. Fotografie, dokumenty, e-maily či kontakty upravené v akomkoľvek zariadení sú aktualizované i v ostatných.

Firma je presvedčená o tom, že práve nové používateľské rozhranie sa stane pre používateľov atraktívne. Tak ako Apple pred rokmi upútal novátorským dizajnom a ovládacími prvkami, rovnaký scenár by mal pomôcť Microsoftu.

Vývojári argumentujú ergonómiou, prirodzenosťou a jednoduchosťou, ktorá je pre používateľa kľúčová.

Dostupný pre každého

Windows Phone 8 vstupuje do predaja v 191 krajinách sveta a prihovára sa k používateľom v 50 jazykoch.

Na smartfónoch so staršími systémami od Microsoftu ho však neuvidíte. Aj keď firma sľubuje kompatibilitu smerom nadol, neplatí to pre hardvér.

Útechou bude posledná aktualizácia Windows Phone 7.8, ktorá prinesie používateľské rozhranie z osmičky, nové funkcie však budú chýbať.

Vývojári sa však vyhýbajú interakcii s Androidom a pre tých, čo používajú zariadenia od Apple, pripravil Microsoft nástroje a služby pre migráciu obsahu.

Drobnosti, ktoré potešia

Microsoft po vzore Opery použije cloud na to, aby optimalizoval prenášané dáta.

Technológia Data Sense sľubuje nielen rýchlejšie načítavanie a šetrenie objemu prenesených dát, ale aj systém monitoringu a výstrah pre tých, ktorí majú obmedzené dátové paušály. Služba využíva databázu hotspotov na to, aby ich v prípade dostupnosti použila.

Systém sa nezaobíde bez komunikačnej platformy Skype, ktorú Microsoft pred časom odkúpil, nechýbajú ani funkcie pre filtrovanie obsahu a ochranu detského používateľa.

Pozornosť venuje firma aj bezpečnosti, takže aktualizácie bude distribuovať aj sama, bez zapojenia výrobcov.