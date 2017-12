TECHsme.sk, všetko zo sveta vedy a techniky

29. okt 2012 o 12:30 Tomáš Prokopčák

Nový magazín TECHsme prinesie všetko podstatné zo sveta vedy, počítačov, mobilov aj hier.

Je to možno najväčší vynález ľudstva. No samotná veda je výnimočná ešte čímsi ďalším: okrem čistého poznania dáva možnosť vytvárať všetky tie veci, ktoré nás každý deň obklopujú.

Vedu len ťažko môžeme oddeľovať od jej aplikácií, prístrojov a zariadení, ktoré nám uľahčujú každodenný život.

Na jednom mieste

Veda a technológie nie sú dva oddelené svety, ktoré sa občas pretnú. Sú jedným svetom, ktorý začína tvrdým, náročným a neistým výskumom.

Začína odhaľovaním základných prírodných pravidiel, ktoré sa neskôr učíme využívať a vytvárame smartfóny, nové druhy elektrární či časticové urýchľovače.

Čo začína ako číra túžba po poznaní, napokon skončí ako ďalšia z aplikácií vo vašom tablete. Aj preto sme sa rozhodli, že veda a technológie už nebudú v SME oddelené.

Rozhodli sme sa, že vytvoríme jediné miesto, kde nájdete toto všetko.

A to miesto bude TECHsme.sk.

TECHsme.sk

TECHsme.sk je nový magazín, ktorý v sebe spája všetko podstatné zo svetov vedy, počítačov, mobilov či počítačových hier.

Bude obsahovať všetko z bývalých sekcií veda.sme.sk, pocitace.sme.sk, mobil.sme.sk, hry.sme.sk a tahaj.sme.sk. Bude však mať v sebe čosi navyše: ten väčší kontext, ktorý jednotlivé sekcie nemohli obsiahnuť.

Náš nový magazín chce byť lídrom v slovenskom informovaní o svete vedy a technológií. Neprinesie menej vedy, ani menej správ o počítačoch či smartfónoch. Prinesie všetko, čo ste na jednotlivých webstránkach našli doteraz, pričom plánujeme ďalšie témy a seriály.

Bude to nazretie do špičkového slovenského výskumu, ktorý je na európskej či svetovej úrovni. Budú to stĺpčeky, ktoré napíšu skutoční odborníci vo svojich oblastiach. Budú to všetky podstatné informácie zo sveta videohier či aplikácií, ale aj odpoveď na otázku, ktorý predražený notebook by ste si naozaj nemali kúpiť.

Ten dôvod je úplne jednoduchý: chceme, aby ste TECHsme.sk spolu s novou každodennou sekciou Veda a technika v tlačenom vydaní denníka SME radi čítali.

Tomáš Prokopčák,

vedúci editor tech.sme.sk

Páči sa vám TECHsme.sk? A čo si myslíte o spojení vedy a počítačov? Povedzte nám to v diskusii.